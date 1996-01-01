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Недостроенный танкер-химовоз ошвартовался у причала "Востока"
Танкер-химовоз, отправленный 8 октября от причалов ОАО "Амурский судостроительный завод" на достройку на завод судового оборудования "Восток" в Приморском крае, благополучно прибыл в порт назначения ЗАТО "Большой Камень". По сообщению пресс-службы Амурского судостроительного завода, это первый из серии танкер-химовоз, построенный амурскими корабелами для германского заказчика. Длина судна 164 метра, ширина 23 метра, дедвейт 19,9 тыс т. По словам директора ЗСО "Восток" Геннадия БАГИНА, танкер предназначен для перевозки нефти и нефтепродуктов. Спроектирован он с учетом современных мировых требований к экологии, имеет второе дно и второй борт. Кроме того, корабль будет иметь высокий уровень автоматизации судовых систем, что ограничивает численность экипажа до 18 чел. Работы по достройке корабля должны начаться в ноябре этого года.
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