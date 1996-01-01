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Призрак безработицы страшнее, чем она есть на деле
Все пилоты "Дальавиа" уволены из-за банкротства компании. Всего уведомления об увольнении получили 600 работников "Дальавиа", среди которых бортпроводники и специалисты наземных служб.
Однако это не повод, чтобы говорить о масштабном экономическом кризисе и подступающей безработице, считают в городском Центре занятости населения Хабаровска. Даже несмотря на то, что в последние месяцы сведения о предполагаемых более или менее крупных сокращениях подали несколько организаций. Кроме "Дальавиа", это "Дальэнергомаш", плодоовощной комбинат имени Лукашова и одна небольшая строительная организация.
Пока никакой связи с кризисом нет, уверены специалисты по трудоустройству. В качестве доказательства начальник отдела по сотрудничеству с предприятиями центра Елена КОЗЛОВА привела для СМИ сравнение: "По нашей статистике, за 9 месяцев 2007 года сведения о сокращении штатов подали 95 предприятий на 1095 человек. За этот же период года нынешнего - 132 предприятия на 1676 человек. Да, количество предприятий увеличилось. Но что касается численности уволенных, то на нее явно повлияла ситуация с "Дальавиа". Что касается других цифр, то они похожи на прошлогодние. В центре занятости сообщили, что "Дальэнергомаш" планирует уволить по сокращению штатов 60 человек, питомник им. Лукашова - 39, артель старателей - 30, а всего 144 работника. "На заводе объясняют свои действия оптимизацией кадрового состава, - прокомментировала Елена Козлова. - Сокращения в артели сезонные, а дела в питомнике, как известно, идут не очень хорошо".
Однако далеко не все предприятия заявляют о небольших сокращениях в центр занятости. Рано или поздно уволенные появятся на пороге биржи труда. Что им могут предложить?
"Сегодня в нашем банке данных более 8 тысяч предложений, - говорит заместитель начальника городского центра занятости Татьяна Нефедьева. - Правда, около 70% из них - это рабочие специальности и предназначены для мужчин. Но при желании человек может пройти переобучение и приобрести новую профессию". Проблемой может стать поиск работы для женщин. Но со специалистами можно согласиться: это еще не кризис, а лишь призрак его.
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