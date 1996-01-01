Офисы в рассрочку

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края приняли в первом чтении проект краевого закона в поддержку малого и среднего бизнеса в части выкупа арендуемых помещений.

Как известно, федеральный закон дал право субъектам малого и среднего предпринимательства на возмездное, но льготное отчуждение арендуемого имущества из государственной и муниципальной собственности вне конкурса, по цене, равной его рыночной стоимости и определенной независимым оценщиком. Вместе с тем это право может быть предоставлено только при соблюдении ряда условий: арендуемое имущество должно находиться во временном пользовании или владении предпринимателя непрерывно в течение трех и более лет, и в течение этого времени арендатор должен вовремя его оплачивать.

Как сообщает пресс-служба Законодательной думы, принятый в первом чтении законопроект предлагает ограничить предельное значение площади приватизируемой недвижимости размерами 500 кв. метров, а срок рассрочки оплаты в случае ее приобретения - 3 годами. Не все депутаты с такими нормами согласились и предложили срок рассрочки удлинить - в связи с мировым финансовым кризисом. Однако, по мнению правительства края, эти цифры наиболее оптимальны как для бизнесменов, так и для краевого и муниципальных бюджетов.

В первом чтении проект закона принят, однако парламентарии решили создать рабочую группу для более тщательного изучения проблемы, чтобы в случае необходимости внести соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта.