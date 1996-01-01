"Евросеть" отменяет комиссию на платежи

"Евросеть", крупнейшая в России и странах СНГ компания на рынке сотового ритейла и ведущий дилер крупнейших операторов связи, отменяет комиссию 3% на платежи абонентов сотовой связи, сообщили порталу MoiGorod.Ru в пресс-службе ДВ филиал компании "Евросеть". Напомним, что комиссия в размере 3% от суммы платежа были введены в салонах "Евросети" в начале осени 2008 года. Теперь транзакции вновь будут проходить без дополнительных расходов со стороны абонентов сотовой связи.