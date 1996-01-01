Объединяются крылья

Новая крупная авиакомпания будет создана на базе испытывающего последнее время большие трудности авиационного альянса "ЭйрЮнион" (AirUnion).

Основой для формирования новой компании станут маршрутные сети и воздушный парк авиакомпаний "Атлант-Союз", альянса "ЭйрЮнион", ГТК "Россия", "Кавминводыавиа", "Оренбургские авиалинии", "Саратовские авиалинии" и "Владивосток-авиа".

В альянс "ЭйрЮнион" входят "Красноярские авиалинии", "Домодедовские авиалинии", "Омскавиа", авиакомпания "Самара" и "Сибавиатранс".

Контроль в новой авиакомпании будет принадлежать госкорпорации "Ростехнологии", на баланс которой передаются государственные пакеты акций ряда авиакомпаний. Акционерами новой авиакомпании также станут правительство Москвы и администрация Красноярского края.

Как отметил первый заместитель гендиректора корпорации Алексей АЛЕШИН, "Ростехнологии" берут на себя функции по проведению переговоров с кредиторами альянса "ЭйрЮнион". Общий размер задолженности альянса превышает $800 млн.

Одновременно создание новой авиакомпании скорректировало планы развития ОАО "Аэрофлот". "Аэрофлот" планировал создать на Дальнем Востоке страны дочернюю авиакомпанию, в состав которой должны были войти "Владивосток-авиа", "Дальавиа" и "Сахалинские авиатрассы". Однако в итоге "Владивосток-авиа" войдет в новую авиакомпанию. В результате "Аэрофлот" вообще отказался от идеи создания "дочки" на Дальнем Востоке.

После того как было принято решение, что "Владивосток-авиа" войдет в состав новой авиакомпании, вся бизнес-модель создания дочерней дальневосточной компании "Аэрофлота" потеряла смысл.

В результате замминистра транспорта РФ МИШАРИН не исключил возможности, что "Дальавиа" и "Сахалинские авиатрассы" также могут войти в состав новой авиакомпании.