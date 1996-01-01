"Холодные" АЗС солнечного цвета

Активное развитие предприятия, направленное на внедрение новых технологий, увеличение эффективности производственных процессов, развитие сбытовой сети, оптимизация транспортных схем - вот основные приоритеты ООО "РН-Востокнефтепродукт".

В этом году компания, обеспечивающая топливом пять субъектов ДВФО, внесла существенные изменения в тактику продаж нефтепродуктов. Принято решение значительно увеличить реализацию мелким оптом и резко уменьшить транзитные продажи, то есть реализацию через посредников. Кроме того, "РН-Востокнефтепродукт" начала осваивать новые регионы - Забайкальский и Камчатский края.

О том, на какой эффект рассчитывает компания и какие видит перед собой перспективы, "ДК" беседует с генеральным директором ООО "РН-Востокнефтепродукт" Иваном ПАТЮТЬКО:

- Иван Николаевич, насколько новая тактика работы на рынке может увеличить эффективность продаж? Каков результат в цифрах?

- Пропорции продаж существенно изменились, сейчас основной объем (951 тыс. тонн на начало сентября этого года) приходится именно на мелкий опт. Плюс к этому налицо увеличение розничной реализации через АЗС. За 7 месяцев 2008 года в розницу было продано 130 тыс. тонн нефтепродуктов при плане - 111,6 тыс. тонн. Ожидаемый прогноз объемов розничной реализации в 2008 году - 227,5 тыс. тонн.

Увеличению розничной реализации призвана способствовать и комиссионная торговля через независимые АЗС. При имеющейся нехватке бензина и дизельного топлива - это решение проблемы. Владельцы независимых АЗС не тратят время и нервы на поиск ресурсов нефтепродуктов, мы предоставляем им наши ресурсы топлива по заключенным договорам комиссионной торговли. Да, владелец АЗС делится с нами прибылью, но и сам не остается в накладе. За 7 месяцев ООО "РН-Востокнефтепродукт" через комиссионную торговлю было реализовано 13 тыс. тонн нефтепродуктов, таким образом, получен дополнительный валовый доход.

- Активное развитие компании остро ставит вопрос расширения розничной сети. Как продвигается строительство новых автозаправочных комплексов?

- Наша цель - создать розничную сеть АЗС и АЗК, соответствующую мировым стандартам. В Дальневосточном регионе в 2007 году было запущено 11 АЗК: по три - в Приморье и на Сахалине, по два - в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и один в Амурской области на 1412 км строящейся автомагистрали Чита-Хабаровск "Амур". До конца этого года планируется открыть еще 8 АЗК. Ведется реконструкция 6 АЗС, в автозаправочные комплексы будут перестроены 4 АЗС. Есть определенные трудности со сроками оформления земельных участков. Но мы рассчитываем уложиться в намеченные сроки - до конца года.

Принципиальный момент - если раньше строились преимущественно автозаправочные станции, то теперь - комплексы. АЗК от станции отличается тем, что включает в себя магазин площадью не менее 50 кв. м, где клиент может купить как специализированные промышленные товары: моторное масло, автохимию, автоакссесуары, так и продукты питания. Новый фирменный стиль АЗК "Роснефть" создает яркий, солнечный образ.

Дополнительный сервис позволит удовлетворить растущие потребности клиентов в новых услугах. Теперь мы предлагаем и фирменные автомобильные масла под маркой "Роснефть".

- Иван Николаевич, ООО "РН-Востокнефтепродукт" открыло этим летом новые филиалы в Камчатском и Забайкальском краях. Как происходит расширение сбытовой сети?

- Открытие новых филиалов продиктовано желанием компании глубже изучить рынок, уточнить спрос, предложение. А при положительной высокой динамике существенно расширить присутствие "Роснефти" в этих регионах.

В августе планировали продать мелким оптом в Забайкальском крае 1,5 тыс. тонн, в Камчатском крае - 6 тыс. тонн. В сентябре эти показатели существенно возросли. Ведется работа над отводом земель под строительство АЗС. В Забайкальском крае подобраны три участка, сейчас решаются вопросы оформления и проектирования. В 2009 году планируем построить на трассах "Иркутск-Чита" и "Чита-Хабаровск" по одной АЗС, в 2010 году в Камчатском крае - две АЗС. Надо отдать должное, активную поддержку нашему предприятию оказывает руководство Забайкальского края.

- ООО "РН-Востокнефтепродукт" готовится предложить хабаровчанам передовой автоматизированный вариант торговли нефтепродуктами. Где и когда появится новинка - так называемая "холодная АЗС"?

- Первую ласточку - "холодную АЗС" планируем ввести в эксплуатацию в этом году, 1 декабря. Напомню, это АЗС без операторского блока, без традиционного кассира-оператора. Оплата за топливо будет приниматься через платежные терминалы, установленные на АЗС. Контроль над работой АЗС, состоянием оборудования, а также организация консультативной помощи клиентам производятся с диспетчерского пульта при помощи каналов видеосвязи, в том числе громкоговорящей связи.

Под "холодную АЗС" в Хабаровске отведен земельный участок на ул.Салтыкова-Щедрина. Идет проектирование, заказано соответствующее оборудование, прорабатывается организация работы. Наши специалисты сейчас разрабатывают стандарты по организации работы холодной АЗС. Приходится самим решать такую задачу, так как в России нет нормативных документов на этот вид торговли. Нюансов достаточно: от особенностей инкассации - до организации техобслуживания. Время покажет, насколько будут востребованы подобные АЗС нашими потребителями. Если автоматические системы обслуживания приживутся и понравятся клиентам, то сеть таких АЗС будет активно внедряться и расширяться в городах региона.