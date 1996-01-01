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СУЭК и Хабаровский край: точки роста
Географическое положение, наличие природных ресурсов делают Хабаровский край одним из ключевых пунктов стратегии развития Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Здесь у СУЭК есть целый ряд активов - угольные, энергетические, инфраструктурные.
ДосьеОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) - крупнейшее в России угольное объединение, единственная отечественная компания, входящая в десятку лидеров мировой угледобычи. СУЭК обеспечивает более 30% поставок энергетического угля на внутреннем рынке и примерно 25% российского экспорта энергетического угля. Объем добычи в 2007 году составил 90,9 млн тонн. Объем международных продаж в 2007 г. - 25,8 млн тонн , экспорт осуществляется в более чем 30 стран Европы и АТР. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Читинской и Кемеровской областях, в Бурятии и Хакасии. На предприятиях СУЭК в России работают более 36 тысяч человек. ОАО "СУЭК" является крупнейшим частным акционером ряда энергокомпаний Сибири и Дальнего Востока. Компания реализует самую масштабную в российской угольной отрасли инвестиционную программу. В 2005-2007 гг. объем инвестиций составил более 26 млрд рублей. В числе приоритетов: техническое переоснащение; приобретение самой современной, производительной и безопасной техники и оборудования; развитие инфраструктуры.
ОАО "Ургалуголь" вошло в сферу интересов СУЭК в 2004 году. Новый период в истории предприятия можно назвать началом возрождения не только угледобывающего предприятия, но и всего Верхнебуреинского района.
Модернизация - FOREVER
За короткий срок СУЭК решила проблему задолженности по заработной плате, обеспечила стабильное поступление налоговых сборов в бюджеты всех уровней, изменила настрой работников, открывая перед ними большие перспективы производственного и социального развития.
С самого начала СУЭК отдавала себе отчет в том, что успешное развитие предприятия, его работа в соответствии с лучшими стандартами безопасности и производительности - основная задача. Поэтому в течение почти пяти лет на предприятиях, входящих в состав компании в Хабаровском крае, осуществляется масштабная инвестиционная программа по модернизации производства, направленная на увеличение объемов добычи угля до 7 млн тонн в год,
Только в приобретение нового высокопроизводительного очистного горношахтного оборудования для ургальской шахты было инвестировано более 2,2 млрд рублей. Так, были приобретены: механизированная крепь "Глиник" польского производства, немецкие очистной комбайн SL-300 и электрогидравлическая система управления TIEFENBACH, лавный конвейер Анжера-34, скребковый перегружатель ПСП-308, а также ленточные конвейеры ЗЛ-120.
Согласно техническим характеристикам, данный комплекс может выдавать на-гора до 500 тыс. тонн угля в месяц, что соответствует лучшим мировым показателям.
Расширяя горизонт
"Ургалуголь" - единственное угледобывающее предприятие в Хабаровском крае. Оно закрывает около трети потребности энергетики края в твердом топливе. Но хабаровский уголь нужен не только местным энергетикам. Сейчас СУЭК рассматривает возможность строительства современной обогатительной фабрики на Ургальском месторождении, а это значит, что хабаровский уголь, который так долго считался сложным для обогащения, благодаря применению новых современных технологий может пойти на экспорт.
Гарантировать надежность поставки угольной продукции зарубежным потребителям в скором времени будет и угольный терминал, который СУЭК строит в бухте Мучке в Охотском море. Его мощность составит 12 млн тонн угля в год, но технический запуск терминала будет осуществлен уже в этом году. Через терминал может осуществляться перевалка угля не только с предприятий СУЭК в Хабаровском крае, но и Бурятии и Кузбасса. Из-за дефицита портовых мощностей на Дальнем Востоке услуги терминала будут востребованы и сторонними производителями угля.
Сегодня строительство терминала - крупнейший инвестиционный проект СУЭК с объемом инвестиций свыше 8 млрд рублей. Осуществив его, СУЭК получит неоспоримое конкурентное преимущество на наиболее перспективном и динамично развивающемся рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Человеческий капитал
Предприятие СУЭК занимает ключевую позицию в экономике Верхнебуреинского района и является крупнейшим и добросовестным налогоплательщиком в регионе. Реализация новых проектов позволит увеличить отчисления налогов в бюджет края.
Наращивание угледобывающих мощностей сопровождается разработкой и реализацией социальных проектов, направленных на развитие шахтерских территорий. Их важнейшей составной частью является привлечение на угольные предприятия высококвалифицированных кадров. Осуществлением этих проектов занимается некоммерческий фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ". В Хабаровском крае в конце прошлого года была запущена программа развития шахтерского поселка Чегдомын, направленная на повышение его социальной привлекательности и улучшение кадрового потенциала.
В последние годы угледобывающее предприятие столкнулось с угрозой дефицита кадров - происходит старение трудовых коллективов, при этом наиболее активная и талантливая местная молодежь уезжает на учебу в большие города и стремится найти работу именно там. Усилия фонда направлены именно на повышение привлекательности Чегдомына как среды проживания, повышение социальной активности жителей, формирование местного патриотизма. К разработке программы был привлечен фонд "Новая Евразия". В декабре 2007 года его эксперты провели серию встреч с главой Верхнебуреинского района Сергеем САЛАФОНОВЫМ, работниками поселковой администрации, руководителями учреждений, организаций, жителями поселка, по итогам которых были выявлены основные проблемы Чегдомына и определены "точки роста".
Базовым принципом осуществляемой программы "Чегдомын плюс" является вовлеченность в процесс жителей поселка. Лидеры местного сообщества прошли обучение технологиям социального проектирования. Сформированные из их числа инициативные группы под руководством координаторов-экспертов разработали социально значимые проекты, которые будут воплощаться в жизнь на основе конкурсного механизма. Наиболее перспективные из них - "Путешествие по следам затерянного каравана", "Ландшафтный Чегдомын" (оба проекта направлены на развитие туризма в регионе), "Ургальский университет", "Интеллектуальное кафе" при кинотеатре "Ургал". Та инициативная группа, которая сумеет заинтересовать и сплотить вокруг своей идеи большую команду единомышленников из представителей местного общества и разработает реальный жизнеспособный проект, имеет возможность привлечь инвестиции под ее реализацию из фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ".
ДосьеОАО "Ургалуголь" осуществляет разработку подземным и открытым способом Ургальского каменноугольного месторождения в Верхнебуреинском районе Хабаровского края (районный центр - пос.Чегдомын). В настоящее время разрабатываются два геологических участка: "Северный Ургал" и поле шахты Ургал. Разрабатываются угли марки Г. Разрез "Мареканский" разрабатывает Мареканское буроугольное месторождение, расположенное в Охотском районе Хабаровского края. Центральная часть месторождения находится в 21 км на северо-восток от пос. Охотск. Добываются бурые угли марки Б2.
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