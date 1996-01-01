ОАО "РАО ЭС Востока": инвестпрограмма на завтра

Надежное энергоснабжение Дальнего Востока на уровне, достаточном для удовлетворения текущего и будущего спроса на электроэнергию, возможно только при паритетном софинансировании реконструкции и нового строительства энергообъектов ДВФО со стороны государства и "РАО ЭС Востока" на общую сумму в 192,3 млрд руб., убежден генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

В соответствии с новой инвестпрограммой холдинга уже к 2012 году в ДВФО будет введено около 600 МВт генерирующих мощностей, проложено 2340 км распределительных сетей, установлено 2815 МВА трансформаторных мощностей. Большинство из проектов, по словам Ивана Благодыря, предназначены для повышения уровня надежности энергоснабжения в регионе, физический износ энергооборудования в котором достигает 60-70%, и удовлетворения быстро растущего спроса на электроэнергию в округе.

Проблемы роста

По прогнозам экспертов, к 2020 году электропотребление на Дальнем Востоке возрастет в 2,5 раза (с 39,3 млрд кВтч в 2006 г. до 100 млрд кВтч). Наибольшие темпы роста ожидаются в Приморском крае (в частности, в связи с вводом в эксплуатацию объектов саммита АТЭС), Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Минимально прогнозируемые темпы роста электропотребления в округе в период 2008-2015 гг. - 6,6% в год, максимально прогнозируемые - 9,8% в год.

Высокие темпы роста энергопотребления в регионе, как отмечает Иван Благодырь, ставят энергетиков перед необходимостью максимально оперативно решать целый ряд застарелых проблем.

Одна из особенностей энергосистемы ДВФО - это удаленность крупных электростанций от потребителей, следствием чего является ограничение по передаче электроэнергии из-за недостаточного количества и невысокой пропускной способности магистральных электрических сетей. Так, например, передача мощности на юг Приморского края, где сосредоточено около 70% потребителей электроэнергии в регионе, ограничена пропускной способностью сечения ЛуТЭК - юг Приморского края.

"Максимально допустимый переток здесь составляет 1040-1080 МВт - две ВЛ 500 кВ "Приморская ГРЭС - Дальневосточная" и "Приморская ГРЭС - Чугуевка", ВЛ 220 кВ "Приморская ГРЭС - Лесозаводск", - замечает Иван Благодырь. - При этом в ближайшие 2-3 года на электростанциях юга Приморья выработают парковый ресурс турбоагрегаты суммарной мощностью 480 МВт, что составляет 20% от общей установленной мощности электростанций региона. Существенно увеличить выработку на Партизанской ГРЭС и Владивостокской ТЭЦ-2 нельзя, так как практически полностью заняты площади существующих золоотвалов и отсутствует место для сооружения новых. При этом дополнительная электрическая нагрузка объектов саммита АТЭС-2012 во Владивостоке предварительно оценивается в 390 МВт".

Схожие проблемы с ограничением перетоков электроэнергии от крупных станций к удаленным, от них - потребителям, как замечает Иван Благодырь, наблюдаются в Амурской области вблизи Благовещенска и в Хабаровском крае - в Совгаванском районе.

Работа на износ

Другой острой проблемой дальневосточной энергетики является физический износ энергооборудования. Так, по словам Ивана Благодыря, 70% генерирующего оборудования энергокомпаний региона уже эксплуатируются 20-40 лет, износ превышает 60%. Оборудование возрастом более 40 лет составляет 40% от общего объема, доля эффективного оборудования - всего 22,8%. В частности, оборудование Сахалинской ГРЭС требует замещения к 2020 году по причине более чем двукратного превышения паркового ресурса по пускам турбогенераторов.

Техническое состояние сетей в регионе также не позволяет обеспечить надежное электроснабжение. В неудовлетворительном состоянии из-за истечения срока службы находятся электрические сети 110 кВ и ниже, большая часть которых выполнена на деревянных опорах. Большое количество аварийных отключений происходит из-за перегрузки линий, разрушения опорных изоляторов, прохождения циклонов и высокого (до 70%) износа сетевого хозяйства.

Для изолированных энергосистем Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области, Республики Саха (Якутия) весьма остро стоит еще одна проблема - необходимость содержать увеличенный резерв мощности и наличие большого числа дизельных электростанций на дорогом топливе. Высокая стоимость мазута и дизельного топлива, а также сложность доставки вынуждают энергетиков решать еще одну важную задачу - топливообеспечения электростанций.

Таким образом, "сегодняшнее состояние энергетики Дальнего Востока, которая долгое время являлась своеобразным донором экономики в ущерб собственному развитию за счет утверждения тарифов на уровне ниже экономически обоснованных, и на величину ниже уровня инфляции, не позволяет в полной мере обеспечить возрастающие потребности в электроэнергии, - подчеркивает Иван Благодырь. - Более того, без проведения реконструкции существующих мощностей, износ которых достигает 60-70%, и строительства новых, энергетика может стать ограничивающим фактором социально-экономического развития региона".

И все-таки будем строить

Инвестиционная программа ОАО "РАО ЭС Востока" в объеме 192,3 млрд руб. на 2009-2013 год формировалась с учетом соглашений, заключенных ОАО РАО "ЕЭС России" с органами исполнительной власти дальневосточных субъектов РФ и действующей ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока на период до 2013 года".

Между тем, ее реализация, по словам Ивана Благодыря, в условиях все возрастающих потребностей округа в электроэнергии возможна только при поддержке государства и согласии совместно с энергохолдингом инвестировать в развитие энергетической инфраструктуры ДВФО.

"Тарифы на электроэнергию в ДВФО утверждаются на уровне ниже экономически обоснованного, но при этом примерно в 1,5 раза превышают среднероссийские показатели. Использовать этот инструмент для привлечения дополнительных средств на развитие энергетики региона в такой ситуации просто невозможно, - поясняет глава дальневосточного энергохолдинга. - Кредитные рейтинги и финансовое положение энергокомпаний холдинга в условиях неценовой зоны оптового рынка не позволяют привлечь им дополнительные объемы заемных средств от частных инвесторов".

Примерно 50% от заявленной суммы инвестпрограммы, а именно 99,05 млрд руб., предполагается вложить в энергосистему ДВФО из федерального бюджета посредством корректировки ФЦП "Дальний Восток и Забайкалье". На развитие генерирующих мощностей планируется направить 105,2 млрд. руб., из них 77% - на новое строительство. В модернизацию электросетевой инфраструктуры решено инвестировать 61,3 млрд руб., из них 53% - в строительство новых объектов.

Саммит как мега-проект

Свыше 46 млрд руб., по оценке специалистов "РАО ЭС Востока", необходимо вложить в развитие энергоинфраструктуры юга Приморья для подготовки Владивостока к предстоящему саммиту АТЭС. 20% этих средств планируется потратить на реконструкцию и строительство новых распределительных сетей 35-110 кВ. 80% израсходовать на строительство новых и увеличение мощности существующих источников генерации.

Более 40 млрд руб. будет направлено на указанные цели из федерального бюджета в 2009-2011 годах по ФЦП "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" после корректировки последней. Пока в действующей редакции ФЦП (в части ОАО "РАО ЭС Востока") на объекты энергетики, необходимые для обеспечения энергоснабжения саммита, предусмотрено 12,91 млрд руб., из них лишь 1,105 млрд. - из федерального бюджета, что не позволило бы энергетикам реализовать запланированные мероприятия.

"Подпрограмма "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" формировалась в условиях неопределенности, - поясняет Иван Благодырь. - На момент ее утверждения в 2007 году еще не было определено место проведения саммита АТЭС во Владивостоке, не был сформирован перечень объектов, отсутствовала информация по увеличению нагрузки на энергетическую инфраструктуру и, как следствие, невозможно было провести обоснование соответствующих затрат. Сейчас ситуация изменилась, дочерние компании холдинга еще раз просчитали свои затраты, и мы отвечаем за каждую цифру, которую представляем в Минрегион".

"Развитие энергетической инфраструктуры территории на восточных рубежах нашей страны - это задача государственной важности, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы ее решить", - подчеркивает глава дальневосточного энергохолдинга.