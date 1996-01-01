Топливо на склады Примтеплоэнерго поставляют без срывов и задержек

Накоплено уже 115 тыс. тонн мазута, 2,4 тыс. тонн дизтоплива и 141,5 тыс. тонн угля.

"Практически все котельные Примтеплоэнерго находятся в работе. Перебоев в снабжении их топливом нет, поставки идут непрерывно", - сообщила заместитель начальника топливного управления КГУП "Примтеплоэнерго" Елена ИВАНОВА. По ее словам, по состоянию на 27 октября на складах предприятия находится порядка 115 тыс. тонн мазута, около 2,4 тыс. тонн дизельного топлива и более 141,5 тыс. тонн угля. Больше всего угля на котельных и складах Михайловского и Арсеньевского филиалов - 21329,76 и 55698,88 тысячи тонн соответственно. Самое большое количество мазута накоплено в филиалах Арсеньевский (11796,38 тысячи тонн), Дальнегорский (21493,51 тысячи тонн) и Находкинский (38565,19 тысячи тонн).