"Россгосстрах" стал генеральным партнером официального дилера "Мерседес-Бенц" на Дальнем Востоке

Приморский филиал "Росгосстраха" стал генеральным партнером по страхованию компании "Альтаир-авто" - официального дилера "Мерседес-Бенц" на Дальнем Востоке. В рамках партнерства с "Альтаир Авто" в дилерском центре "Мерседес- Бенц" будет представлена компания "Росгосстрах". В частности, клиент при покупке автомобиля при желании может заключить договор страхования и уплатить страховую премию непосредственно в автосалоне. Сроки согласования тарифов по каско и подписания договора страхования сокращены до минимума.