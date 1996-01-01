ДГК может недобрать платежей из-за кризиса

ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) прогнозирует, что уже в декабре-январе потребление теплоэнергии и платежеспособность потребителей, особенно крупных, может упасть из-за сложностей в мировой финансовой системе, сообщила пресс-служба генкомпании.