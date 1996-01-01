Выживут лояльные профессионалы

Несмотря на довольно оптимистичные прогнозы так называемых экспертов, Приморье постепенно вовлекается в глобальный финансовый кризис. По крайней мере, рекрутеры говорят о целом ряде приостановленных проектов.

Директор сети кадровых агентств "Успех" Елена РАУД сообщила, что в последние несколько недель массово посыпались отказы от внутренних проектов развития: передумали учить персонал, не стали менять систему стимулирования, приостановили реструктуризацию, отменили заказы на подбор персонала: "Cразу несколько компаний из числа наших клиентов приостановили открытие новых магазинов и передумали выходить в Хабаровск. В другой компании заморозили проект издания корпоративного журнала, в третьей - приняли решение закрыть 50% торговых точек. Хотя на опыте предыдущего кризиса я очень хорошо знаю, что отказ от проектов развития в сложной ситуации - огромная ошибка. В кризис мы особенно зависимы от профессионализма нашего персонала. В прошлый кризис многие компании спаслись, например, подобрав антикризисного менеджера-звезду, проведя тренинг командообразования, обучив продажам, сделав реструктуризацию и переориентировав сотрудников на более выгодные направления".

Директор филиала международной рекрутинговой компании Kelly Services во Владивостоке Екатерина ЛОНШАКОВА говорит о том, что многие компании приостановили набор персонала, пока ситуация не прояснится. В основном это компании финансового сектора, некоторые иностранные компании-производители, строительные, туристические компании, а также крупные компании, чье финансовое состояние зависит от курса их акций на фондовых биржах.

"Пока приток новых резюме остается на обычном уровне. Но мы можем констатировать, что увеличилось число звонков от кандидатов, которые обеспокоены сложившейся ситуацией, либо информированы о планируемых сокращениях штата в своей настоящей компании и хотели бы узнать о наличии вакансий своей специальности, обновить свое резюме и сообщить о готовности принимать предложения", - отмечает Екатерина Лоншакова.

Елена Рауд подтвердила, что поток соискателей увеличился процентов на 20: "Ожидаем дальнейшего роста, т.к. уже более десяти крупных компаний сообщили о сокращении персонала".

Что касается перспектив развития ситуации, то Екатерина Лоншакова, считает, что актуальная необходимость компаний-работодателей снижать расходы, в том числе и на фонде оплаты труда, приведет к уменьшению количества активных вакансий, уменьшению переменной части выплат (бонусов) сотрудникам. По ее мнению, возможны также сокращения штата и выход на рынок большого количества специалистов. Изменение соотношения вакансий и соискателей повлечет за собой некоторое снижение "перегретых" зарплатных ожиданий кандидатов и, возможно, их отток в другие, более промышленно развитые части России.

"Наблюдаемые сегодня кризисные явления продолжатся, - считает Елена Рауд. - Зарабатывать деньги в ближайшее время будет трудно, надо будет подтянуть пояса, мобилизоваться и пережить период трудностей. Что касается рекомендаций наемным работникам на период кризиса, то выживут две категории сотрудников - лояльные и профессиональные", - считает директор "Успеха".