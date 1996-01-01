Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выживут лояльные профессионалы
Несмотря на довольно оптимистичные прогнозы так называемых экспертов, Приморье постепенно вовлекается в глобальный финансовый кризис. По крайней мере, рекрутеры говорят о целом ряде приостановленных проектов.
Директор сети кадровых агентств "Успех" Елена РАУД сообщила, что в последние несколько недель массово посыпались отказы от внутренних проектов развития: передумали учить персонал, не стали менять систему стимулирования, приостановили реструктуризацию, отменили заказы на подбор персонала: "Cразу несколько компаний из числа наших клиентов приостановили открытие новых магазинов и передумали выходить в Хабаровск. В другой компании заморозили проект издания корпоративного журнала, в третьей - приняли решение закрыть 50% торговых точек. Хотя на опыте предыдущего кризиса я очень хорошо знаю, что отказ от проектов развития в сложной ситуации - огромная ошибка. В кризис мы особенно зависимы от профессионализма нашего персонала. В прошлый кризис многие компании спаслись, например, подобрав антикризисного менеджера-звезду, проведя тренинг командообразования, обучив продажам, сделав реструктуризацию и переориентировав сотрудников на более выгодные направления".
Директор филиала международной рекрутинговой компании Kelly Services во Владивостоке Екатерина ЛОНШАКОВА говорит о том, что многие компании приостановили набор персонала, пока ситуация не прояснится. В основном это компании финансового сектора, некоторые иностранные компании-производители, строительные, туристические компании, а также крупные компании, чье финансовое состояние зависит от курса их акций на фондовых биржах.
"Пока приток новых резюме остается на обычном уровне. Но мы можем констатировать, что увеличилось число звонков от кандидатов, которые обеспокоены сложившейся ситуацией, либо информированы о планируемых сокращениях штата в своей настоящей компании и хотели бы узнать о наличии вакансий своей специальности, обновить свое резюме и сообщить о готовности принимать предложения", - отмечает Екатерина Лоншакова.
Елена Рауд подтвердила, что поток соискателей увеличился процентов на 20: "Ожидаем дальнейшего роста, т.к. уже более десяти крупных компаний сообщили о сокращении персонала".
Что касается перспектив развития ситуации, то Екатерина Лоншакова, считает, что актуальная необходимость компаний-работодателей снижать расходы, в том числе и на фонде оплаты труда, приведет к уменьшению количества активных вакансий, уменьшению переменной части выплат (бонусов) сотрудникам. По ее мнению, возможны также сокращения штата и выход на рынок большого количества специалистов. Изменение соотношения вакансий и соискателей повлечет за собой некоторое снижение "перегретых" зарплатных ожиданий кандидатов и, возможно, их отток в другие, более промышленно развитые части России.
"Наблюдаемые сегодня кризисные явления продолжатся, - считает Елена Рауд. - Зарабатывать деньги в ближайшее время будет трудно, надо будет подтянуть пояса, мобилизоваться и пережить период трудностей. Что касается рекомендаций наемным работникам на период кризиса, то выживут две категории сотрудников - лояльные и профессиональные", - считает директор "Успеха".
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
- В аэропорту Южно-Сахалинска начали возводить новый аэровокзальный комплекс
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Сбербанк уполномочен профинансировать
- За ходом "Золотого фестиваля" на Колыме можно будет следить в прямом эфире
- Кадры для промышленности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы