Бренд имеет значение

Приморская торгово-промышленная палата провела презентацию конкурса "Торговая марка года" в области эффективного маркетинга, рекламы и PR. На седьмом интернет-конкурсе, в котором ежегодно участвуют порядка 40 приморских компаний, будут продемонстрированы приемы эффективного построения бизнеса.

Конкурс "Торговая марка года" - это ежегодное награждение наиболее успешных проектов в области построения брэндов. Имена лидирующих компаний, товаров и персон стали символами Приморья, по ним узнают нашу территорию в России и за рубежом.