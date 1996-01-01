"Сибуглемет" лишился акций Восточного порта

ЗАО "Сибуглемет" 23 октября лишилось 19,99%-процентного пакета акций ОАО "Восточный порт", приобретенного на аукционе в феврале. Арбитражный суд Москвы удовлетворил требование ООО "Хорда" (представляет интересы основного акционера порта компании "Кузбассразрезуголь") и принял решение о принудительном списании пакета в пользу Росимущества.

Таким образом, акции вернулись государству, а покупатель должен получить компенсацию в размере 840 млн руб. из бюджета. Напомним, что в суде "Хорда" добивалась пересмотра итогов аукциона. Победителем этого аукциона стало ЗАО "Сибуглемет", предложившее за акции 840 млн руб. при стартовой цене в 650,3 млн руб. "Хорда" утверждала, что ее лишили возможности участвовать в аукционе, не пустив ее представителя Юлию ГЛИНКОВСКУЮ в зал, где проводились торги.