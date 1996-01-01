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У арсеньевских авиастроителей появится управляющая компания

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В декабре в ОАО ААК "Прогресс" состоится внеочередное собрание акционеров, на котором в числе прочих будет рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора. Как пояснили в авиакомпании, речь не идет о замене гендиректора Юрия ДЕНИСЕНКО, а всего лишь о замене названия его должности с "гендиректора" на "управляющего директора".

По сути, Денисенко остается руководителем компании. А предыстория такова.

Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. и постановлением правительства от 5 июня 2008 г. ОАО "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" разместило допэмиссию своих акций. В то же время Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, владеющее контрольным пакетом акций ОАО ААК "Прогресс" (50% плюс одна акция), оплатило допэмиссию "Оборонпрома" акциями "Прогресса", став, таким образом, совладельцем компании "Оборонпром". А корпорация "Оборонпром" в размере указанного пакета акций стала собственником "Прогресса".

"Оборонпром", созданный в 2002 г., объединяет предприятия разных отраслей - вертолетостроения, двигателестроения, производства радиоэлектронных комплексов и систем противовоздушной обороны. Вертолетостроение представлено в корпорации "Оборонпром" управляющей компанией "Вертолеты России", которой переданы активы отрасли. В образовавшийся холдинг входят вертолетные заводы в Улан-Удэ, Кумертау, Казани, Ростове-на-Дону. Вошел в него в этом году и арсеньевский "Прогресс" как составная часть "Оборонпрома".

По словам гендиректора ОАО АПК "Оборонпром" Андрея РЕУСА, "государство передает нам крупные активы, которые будут приобретены корпорацией путем выпуска допэмиссии в пользу государства. Первая задача заключается в создании эффективной корпоративной структуры управления, иначе мы не сможем конкурировать с западными конкурентами. Сегодня "Вертолеты России" являются управляющей компанией почти для всех предприятий группы."

На внеочередном собрании акционеров ААК "Прогресс" будет рассмотрен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО ААК "Прогресс" управляющей компании. Управляющей компанией для "Прогресса" станет вертолетостроительный холдинг ОАО "Вертолеты России". В этих условиях произойдет изменение названия должности руководителя компании с "генеральный директор" на "управляющий директор".

После принятия соответствующих решений собранием акционеров и советом директоров ОАО ААК "Прогресс" в структуру управления ОАО "Прогресс" будет введена управляющая компания, также будет выдана доверенность на осуществление производственно-хозяйственной деятельности от имени общества на имя Юрия Денисенко.

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