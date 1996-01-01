Налоговое бремя в России больше, чем говорит Минфин

Минфин считает, что налоговое бремя в нашей стране является одним из самых легких в мире. Между тем на сей счет существуют и альтернативные мнения. Так, в ходе налогового форума в ТПП РФ глава "Деловой России" Борис ТИТОВ привел последние данные, из которых следует, что налоги, взимаемые с фирм и предпринимателей, составляют 51,4% от прибыли, сообщают "ФК-Новости".

Для сравнения: в Китае этот показатель не превышает 35%. Поэтому неудивительно, что 80% российских бизнесменов оценивают налоговую нагрузку как "крайне высокую". Туже приходится лишь коммерсантам в странах Центральной Африки, а также Украины и Белоруссии.