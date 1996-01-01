Индивидуалов предлагают обложить новым налогом

Решить задачу по увеличению налоговых поступлений в бюджеты местных властей бывший руководитель Госналогслужбы, а ныне сенатор Александр ПОЧИНОК предложил очень просто. По его мнению, необходимо ввести еще один местный налог, 100-процентные отчисления от которого шли бы в местную казну.

В качестве лекарства для местных бюджетов г-н Починок внес в Думу законопроект, который дополняет перечень местных налогов еще одним - налогом на доходы индивидуальных предпринимателей (налогом на предпринимательский доход). Объектом налогообложения являются доходы предпринимателя, уменьшенные на величину расходов. Налоговая ставка, как мы уже сказали выше, определяется властями на местах, в Налоговом кодексе предлагается установить только минимальную и максимальную планку ставки - от 12 до 15 %, сообщает www.akdi.Ru.