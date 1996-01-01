Новый порядок уплаты налога на добавленную стоимость регламентирован

Налоговики разъяснили компаниям нюансы нового порядка уплаты НДС. В сообщении, размещенном на официальном сайте, ФНС напомнила, что согласно Закону от 13 октября 2008 г № 172-ФЗ "О внесении изменения в статью 174 части второй Налогового кодекса" НДС уплачивается равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех следующих за истекшим периодов.

В случае если исчисленная к уплате в бюджет сумма делится на три с остатком, то размер последнего "транша" округляется в большую сторону. Например, по строке 040 раздела 1 налоговой декларации отражена сумма в размере 17 899 руб. При делении на три калькулятор выдает показатель 5966,33333. В таком случае суммы первого и второго платежей должны составить 5966 руб., а третьего - 5967 руб. Вообще, как следует из разъяснений ФНС, равность платежных долей - понятие относительное. По желанию, в первый и второй месяцы "платежного периода" фирма может перечислить в бюджет сумму, большую, чем одна треть от указанной в декларации, и нарушением это считаться не будет. А вот уменьшение платежа повлечет за собой применение комплекса мер принудительного взыскания, предупреждают контролеры.