Водителей автобусов проверили по теории и практике

Управление транспорта администрации города Владивостока организовало конкурс, нацеленный на выявление профессионального мастерства среди водителей городского общественного автотранспорта. Принять участие в данном мероприятии могли водители автобусов транспортных компаний города. Основная цель подобных конкурсов - повышение безопасности дорожного движения, совершенствование профессионального мастерства водителей, улучшение культуры и качества обслуживания пассажиров.

К сожалению, среди участников конкурса не было представителей всех маршрутов, но мы могли наблюдать, как демонстрировали свои способности водители таких компаний, как ООО "Этикет ДВ", ООО "ДВ-Автобизнесс", ООО "Восток-авто", ООО "РосТранс", ООО "Экспресс", ООО "Влад-авто", ООО "Дальавтотранс", ООО "Автобизнестур".

Конкурс состоял из двух этапов, в первом водители проявляли знания правил дорожного движения. Лучшим в этой категории признан тот, кто ответил на 20 вопросов за меньшее количество времени, этим счастливчиком стал водитель компании ООО "ДВ-Автобизнесс" ФРОЛОВ Андрей. Участниками, занявшими вторые и третьи места, признаны РЕДЬКИН Михаил, ООО "Этикет ДВ" и ПАТЮК Эдуард, ООО "Влад-авто". Второй этап был направлен на проверку водительских навыков, а именно конкурс по скоростному маневрированию. Здесь отличился водитель компании ООО "Этикет ДВ" РЕДЬКИН Михаил. Вторым и третьим местами довольствовались ФРОЛОВ Андрей, представитель компании ООО "ДВ-Автобизнесс", и ГОНЧАРОВ Евгений из ООО "РосТранс".

Что интересно, большинство из опрошенных "ЗР" водителей оказались не осведомлены о данном мероприятии, но в целом о самом факте его проведения отозвались положительно. "Я бы с удовольствием проверил свои знания и способности водительского мастерства, но о данном конкурсе ничего не слышал. Такие проверки необходимы для собственной уверенности в своих силах, ведь мы каждый день несем ответственность за жизни тысяч людей",- сказал водитель автобуса маршрута №23 ГОНЧАРЮК Станислав.