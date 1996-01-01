Доказано, что официантом в состоянии успешно работать даже макака

Две обезьянки, которых зовут Ят-чань и Фуку-чань, "работают" в качестве официантов в одной из таверн в окрестностях Токио. Макаки разносят посетителям напитки и подают горячие полотенца для рук.

По словам владельца заведения Каору ОТСУКИ, началось все со старшей обезьяны - Фуку-чань, которая имитировала действия хозяина. Местные власти выдали специальное разрешение на работу этих домашних животных. В качестве чаевых довольные посетители дают обезьянкам соевые бобы. Хозяин таверны заявил, что завел еще трех маленьких макак и собирается выучить их на официантов, сообщает Prian.Ru.