Суммарный объем капитальных вложений ФГУП "Росморпорт" в объекты портовой инфраструктуры Дальневосточного региона в 2007 г. составил 340 млн руб.

Эта сумма более чем на 13% превышает аналогичные показатели 2006 г.

Модернизация инфраструктуры портов будет реализовываться через подпрограммы "Морской транспорт", ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.". Основные объемы перевалки грузов на бассейне планируется обеспечить за счет развития портов Восточный Ванино, Пригородное и Де-Кастри.

Также планируется реконструкция паромного комплекса Ванино-Холмск и портов Магадан, Петропавловск-Камчатский и Анадырь.