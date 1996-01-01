Кризис в первую очередь отразится на рынке труда банковских специалистов

Несмотря на то, что о финансовом кризисе говорят как о явлении грядущем, рынок труда Приморского края уже начинает испытывать его влияние на себе. Первой, как и следовало ожидать, "ветер перемен" ощутила финансовая сфера.

Теме влияния глобальных экономических трендов на рынок труда и экономику региона был посвящен круглый стол, который кадровая компания АНКОР провела совместно с ВГУЭС. На заседание круглого стола были приглашены эксперты, участники финансового рынка Приморья, представители вузовской общественности и рекрутеры. Они обсуждали сегодняшнюю ситуацию и перспективы локального рынка труда в меняющихся условиях.

Директор кадровой компании АНКОР во Владивостоке Наталья КОВАЛЕНКО особое внимание уделила финансовой сфере: "В 2007-2008 гг. рынок финансовых услуг в Приморье развивался довольно стремительно. Если раньше финансовый сектор был весьма консервативен, то в 2008 г. появился целый спектр новых услуг для физических лиц и предприятий малого и среднего бизнеса. Стремительное развитие получил рынок сопутствующих услуг - инвестиционных, брокерских, коллекторских и т.д. Этими факторами было обусловлено и развитие рынка труда в финансовой сфере".

По словам Натальи Коваленко, темпы развития финансовой отрасли превышали скорость появления на рынке квалифицированных специалистов. Поэтому в финансовый сектор активно привлекался персонал из других областей, хотя раньше все перетоки происходили исключительно внутри этого бизнеса. Кроме этого, дефицит уже привел к тому, что технологии прямого поиска (хэдхантинг) все чаще используются для привлечения специалистов среднего звена, в то время как еще совсем недавно они применялись лишь для поиска топовых специалистов. "Сейчас мы прямым поиском ищем даже кассиров- операционистов, которые очень востребованы на локальном рынке труда", - говорит Наталья Коваленко.

Наиболее востребованные в 2008 г. были сотрудники операционного блока, кредитные специалисты, эксперты по кредитованию и руководители среднего звена (руководители кредитных отделов). В среднем уровень заработных плат в 2008 г. для кассиров составлял от 15 135 до 22 500 руб., для операционистов - 20 600-30 200, для кредитных экспертов - 25 750-36 200, для руководителей кредитного отдела - 47 700 - 74 400 руб.

"До настоящего времени рынок труда в финансовой сфере развивался достаточно активно. Но сегодня изменения уже происходят, - говорит Наталья Коваленко. - В сентябре - октябре был заморожен ряд проектов, что до настоящего времени происходило крайне редко. Так, на неопределенное время приостановлен проект по формированию команды консультантов для крупной инвестиционной компании, аннулирован проект по открытию филиала в Приморском крае крупной страховой компании, заморожен проект открытия филиала негосударственного пенсионного фонда, аннулирован проект "Обзор заработных плат" для крупного регионального банка. В то же время увеличения количества резюме от работников финансовой сферы мы пока не наблюдаем. Это говорит о том, что массовых сокращений пока не происходит".

Вопрос о том, связано ли изменение ситуации на рынке труда с финансовым кризисом, Наталья Коваленко адресовала экспертам. И их оценки также были неоднозначны.

Так, по мнению председателя Лиги кредитных брокеров Александра ИВАШКИНА, аннуляция некоторых проектов говорит не о кризисе, а о том, что экономика на данном этапе просто замерла. "Я уверен, что начало строительства моста через Золотой Рог должно дать мощный толчок экономике Приморья, - говорит он. - Так что глобальный финансовый кризис Приморью не страшен". Хотя грядущих сокращений персонала в финансовой сфере эксперт не отрицает: "Сокращению подвергнутся, скорее всего, вспомогательные отделы (так называемый бэк-офис). А вот сотрудникам фронт-офиса, отвечающим за продажи, опасаться за свои рабочие места не стоит".

Представители банковской общественности, присутствовавшие на встрече, это мнение не подтверждали, хотя и опровержения данного предположения от них не последовало.

Директор Института менеджмента, бизнеса и экономики ВГУЭС, доктор экономических наук Александр ЛАТКИН считает, что на Приморье отражается не столько глобальный экономический кризис, сколько сам край находится в достаточно тяжелом положении. Эту мысль эксперт подтвердил цифрами. Например, производительность труда в Приморье 1,8 раза ниже общероссийского показателя, и на 15% ниже уровня ДФО. При этом соседний Хабаровский край значительно опережает Приморье, в первую очередь по валовому региональному продукту, произведенному на территории края.

"Мы сегодня в ДФО по численности населения и основным производственным фондам занимаем 30%, по валовому региональному продукту - 20%, а по инвестициям в основной капитал - всего около 10%, - говорит эксперт. - Реальные доходы населения за прошлый год выросли на 103%, а инфляция по сравнению с предыдущим периодом - на 117%, 19% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Отсюда можно сделать вывод, что Приморье - бедный регион. И это не может не влиять на развитие банковской сферы в Приморском крае".

В связи с этим профессор Александр Латкин сделал вывод о том, что краткосрочная перспектива у Приморья оставляет желать лучшего. "Численность работающих в банковской сфере сократится - к этому ведет сворачивание ипотечных и кредитных программ, - говорит эксперт. - Эта ситуация продлится до конца 2009 г.".

А вот среднесрочную перспективу известный приморский экономист оценивает как позитивную. По его мнению, рынок труда поддержат миллиардные вливания в экономику Приморского края, которые произойдут благодаря форуму АТЭС. Долгосрочная перспектива (после 2012 г.) просматривается плохо, хотя если государственная политика будет направлена на развитие региона, то у Приморья есть шансы стать привлекательным на рынке человеческого капитала.

Оксана МАРТЫНЕНКО, заместитель первого проректора по стратегическому партнерству ВГУЭС, высказала мнение о том, что не нужно нагнетать обстановку вокруг ситуации на рынке труда финансового сектора. "Если сейчас мы начнем говорить о том, что грядет массовое сокращение специалистов финансового сектора, то к 2012 г. банки останутся без кадров. Не нужно забывать о том, что вуз готовит специалистов 5 лет, а абитуриенты, как правило, выбирают специальность исходя из сегодняшней ситуации".

Резюмируя все высказанные экспертами мнения, можно говорить о том, что влияние кризиса на региональном рынке труда ощутимо, но в существенно меньшей степени, нежели в центральных регионах страны - Приморье менее зависимо от европейского и американского капитала. Однако, по прогнозам экспертов, большинство банков все-таки свернет программы ипотечного и потребительского кредитования, вследствие чего кредитоемкие отрасли бизнеса (производство, строительство, ритейл) замедлят свое развитие и, что вероятно, заморозят ряд проектов, находящихся в инвестиционной фазе.

Выжидательную позицию компании будут занимать до января 2009 г., а пик реакции рынка труда придется на первую половину 2009 г., когда компании приступят к исполнению своих бюджетов, сформированных в конце этого года. Период адаптации к изменившимся условиям рынка продлится как минимум до конца 2009 г.