Кумар МАНОДЖ:"Бизнес в России строить можно"

Управляющий владивостокским рестораном индийской кухни "Бомбей-1" Кумар МАНОДЖ впервые оказался в России 15 лет назад. В 1992 году он приехал в Самару получать высшее образование. За 7 лет казавшаяся далекой и загадочной страна стала ему родной. После учебы он вернулся на родину, но Россия по-прежнему манила его, и при первой же возможности он откликнулся на этот зов. Новым домом стал для него Владивосток. Кстати, этот индийский ресторатор обожает русские пельмени, колбасы и котлеты, а самым любимым блюдом называет борщ.

- Наиболее яркое впечатление на меня, как на человека, выросшего в средней Индии, произвело МОРЕ - таинственное, бескрайнее, с пришвартованными у причалов пароходами и яхтами. И первым пунктом, куда бы я повел своих индийских друзей, была бы смотровая площадка в районе фуникулера: панорамный вид города и залива с высоты птичьего полёта особенно впечатляет.

Безусловно, Россия начала 1990-х очень сильно отличается от сегодняшней. В вашей стране произошли большие перемены. Россияне стали более свободны в своих желаниях и стремлениях к лучшей жизни. В то же время не могу не заметить, что люди, выросшие в советские времена, отличаются от молодого поколения более толерантным отношением к иностранцам.

Тем не менее бизнес в России строить можно, хотя это и сопряжено с определенными трудностями. Причины кроются как в разном менталитете наших народов, так и в сложной законодательной системе вашей страны.

В настоящее время на Дальнем Востоке работают два ресторана "Бомбей-1" - во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Разница между этими городами, конечно же, существует. Сахалинцы, на мой взгляд, более спокойные: видимо, сказывается размеренный ритм жизни. В Приморье он более динамичен. Но при всей своей непохожести и Владивосток, и Южно-Сахалинск обладают собственным очарованием.

Эти портовые города оказались готовы к индийской кухне. Правда, блюда, которые мы подаем нашим гостям, все-таки адаптированы к вашему вкусу и содержат меньше специй. Впрочем, свою задачу я вижу не только в том, чтобы вкусно накормить пришедшего к нам гостя, но еще и вызвать у него интерес к дальнейшему познанию Индии. К сожалению, часто приходится сталкиваться с тем, что дальневосточники находятся в плену стереотипов. Самый верный путь узнать, что такое истинная Индия, - отправиться туда в путешествие. Есть такое выражение: "В Индию нужно ехать тогда, когда она сама тебя позовет". Абсолютно с этим согласен. Причем делать это лучше всего самостоятельно: только так можно постичь ее суть.