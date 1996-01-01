В связке с бизнесом

Федеральные власти реализуют проект государственного инвестирования в нанотехнологии вместе с частным капиталом, чтобы снизить бизнес-риски на самых опасных стадиях.

Об этом шла речь на последнем семинаре Клуба региональной журналистики, на котором побывал корреспондент "ДК". Гостем клуба стал генеральный директор госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий" Леонид МЕЛАМЕД.

Развитые страны, относящиеся к лидерам, не просто вкладывают в инновации миллиарды долларов, а делают это в связке с частными корпорациями. Так, объем совокупных вложений США в "нанобизнес" намного превосходит сегодня вложения правительства в соответствующие исследования в этой области.

Россия в число явных лидеров в области хай-тека не входит, но "догонять" их все-таки собирается. В настоящее время выделяется солидное финансирование на фундаментальные и прикладные научные исследования и на внедрение технологий, причем с помощью бизнеса. Последним должна заняться созданная год назад Госкорпорация "Российская корпорация нанотехнологий". Ее миссия - содействие реализации политики правительства по вхождению России в число мировых лидеров в области нанотехнологий. Согласно действующей Программе развития наноиндустрии до 2015 г., за этот период в нашей стране должно быть произведено товаров наноиндустрии на 3 трлн руб. Это довольно много, учитывая, что сегодня такой продукции производится на единицы миллиардов рублей. Кроме того, к 2015 г. Россия хочет занять примерно 3% глобального рынка нанопродукции.

Стоит при этом отметить, что "Роснанотех" не может являться игроком на этом рынке, конкурировать, подменять бизнес или вредить ему. Поэтому на корпорацию налагаются всякого рода ограничения. Ей, например, не разрешается вести проект, который частный капитал может сделать без нее. Во-вторых, каждый раз, когда она перестает быть нужной частному капиталу, госкорпорация должна выйти из проекта, при этом не отнимая у бизнеса премию за риск.

"Кроме того, "Роснанотеху" запрещено иметь мажоритарный пакет в бизнесе, - продолжает Меламед. - Например, если мы пойдем вместе с Внешэкономбанком в какой-то проект, то это означает, что максимум 50% минус одна акция должно быть у нас на двоих. Иначе нет смысла предыдущих ограничений".

Говоря о преимуществах участия в совместных проектах, представители корпорации подчеркивают льготные условия поддержки бизнеса. По их словам, такие льготные средства сегодня не представляются нигде: госкорпорации разрешено давать средства под процент, равный ставке облигаций федерального займа. Сегодня это около 7%, то есть даже ниже официальной инфляции. Ни один банк такой кредит сегодня не дает. Другой важнейшей льготой является срок выдачи кредитов - до 10 лет.