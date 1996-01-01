"Полюс" работает с миноритариями

ЗАО "Полюс" запустило процедуру принудительного выкупа акций у миноритариев ОАО "Рудник им. Матросова" ("РиМ"), говорится в сообщении "РиМа". .

Требование о выкупе ценных бумаг поступило в компанию 31 июля. "Полюс" заплатит миноритариям около 56,4 тыс. руб. за одну обыкновенную и 4,19 руб. за одну привилегированную акцию. Право требовать выкупа акций у "Полюса" появилось по итогам добровольной оферты, сделанной в этом году. Тогда "Полюс" увеличил свою долю в "РиМе" с 94,8% до 97,5%, выкупив 2,7% у миноритариев. Цена выкупа обыкновенных акций составляла те же 56, 4 тыс. руб, "префов" - 4,08 руб. "Рудник им. Матросова" владеет лицензией на пользование недрами одного из крупнейших золоторудных месторождений в мире - Наталкинского. .