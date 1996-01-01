"Золото Камчатки" наращивает рентабельность

ОАО "Золото Камчатки" планирует до конца 2008 г. на Агинском месторождении золота завершить комплекс работ по снижению технологических потерь и разубоживанию руд, что позволит повысить рентабельность производства на 25%, рассказал заместитель генерального директора компании Алексей БЕЛОКРЫС.

По его словам, "в частности, будут применяться новая система крепежа в горных выработках, способы отбойки руды, внедрены новые геометрические параметры эксплуатационных блоков". В 2007 г. ОАО "Золото Камчатки" добыло 2017 кг золота, что на 64% больше, чем в 2006 г. Извлечение золота на основном эксплуатируемом месторождении компании - Агинском - превысило проектные показатели и составило 95,1-95,6%. Производительность рудника достигла 140 тыс. т/год, что также существенно превышает проектные показатели. По результатам 2008 г. компания ожидает рост добычи золота на 24%, до 2,5 т. И как было заявлено, прибыль предприятия вместе с банковскими ссудами будет использована для финансирования строительства на Камчатки в ближайшие 3-4 года еще двух заводов. .