ЗАО "ТМК" заверяет, что к летнему сезону отдыха 2009 года нынешний рабочий участок в районе Безверховского перевала будет полностью завершен

Осенняя трасса Раздольное - Хасан в конце сентября сильно отличается от летней, когда вереницы автомобилей в оба направления текут едва ли непрекращающимися потоками.

Сейчас она опустела, как и редкие лотки по селам вдоль нее, с которых местные жители торговали продукцией своих садов и огородов, и знаменитые хасанские морские пляжи. Но трасса живет, работает и продолжает строиться. И основной строитель здесь сегодня - это ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания".

- На начало сентября нами выполнены работы по этой дороге на 800 млн руб., в том числе 630 млн по Безверховскому перевалу, - говорит первый заместитель генерального директора по производству ЗАО "ТМК" Владимир МЕЩЕРЯКОВ. - До конца сезона мы выйдем на цифру 1,1 млрд.

Цифра, конечно, впечатляющая. Однако она могла быть и меньше, если бы заказчик - департамент дорожного хозяйства администрации края - не нашел возможность дополнительного финансирования.

Владимир Васильевич считает, что если бы удалось оперативно решить все финансовые и производственные вопросы, то уже в этом году участок Безверховского перевала - это 87-99 км - можно было практически полностью завершить или довести хотя бы до 90% готовности и к зиме здесь уже мог лежать асфальтобетон. То есть взятые по условиям конкурса обязательства по участку - выполнить его реконструкцию за два года - мостостроители могли бы осуществить практически за год! Тем более что планировавшийся ранее годовой объем работ был освоен за шесть месяцев.

Сейчас этот участок трассы машины проходят на хорошей скорости по подготовленному дорожному основанию, где уже успел поработать и приобретенный в этом году комплекс ресайклера. Выполненные здесь дорожниками спрямления сделали повороты плавными и более безопасными. А если вспомнить, то еще в апреле-мае, когда на Безверховском перевале были в разгаре работы по устройству земляного полотна, автомобили преодолевали его, ползя на скорости 20-30 км в час, и верхняя точка дороги тогда находилась примерно на 15 метров выше.

Пожалуй, таких объемов грунта, как здесь, механизаторы давно не перемещали при реконструкции отдельных участков приморских дорог. На столь высокие темпы строительства компания смогла выйти за счет быстрого обновления и расширения парка машин и механизмов, своего численного роста.

На реконструкции дороги в этом году прошли обкатку новый немецкий ресайклер и мощный передвижной английский бетонный завод, а в районе с. Филипповка был развернут действующий сегодня передвижной асфальтобетонный завод производительностью 600 т за 12-часовую смену. Впрочем, как отметил руководитель этого суперсовременного завода-автомата южнокорейского производства с компьютерным управлением Владимир Анатольевич КОСТРИКИН, при необходимости за это же время на нем можно выдать и до 750 т асфальтобетона. Уже решено, что после закрытия сезона этот завод будет перемещен в Уссурийск, чтобы в следующем году обеспечивать потребности в асфальтобетонной смеси на других участках реконструкции автодорог.

Помимо того, что на перевале готово под укладку асфальта само основание дороги, здесь уже давно открыто движение по всем новым четырем мостам, предусмотренным проектом реконструкции - трем трехпролетным - с длиной пролетов по 18 м, и одному трехпролетному - с длиной пролетов по 24 м. В основном уже выполнено укрепление кюветов и откосов. На рекультивируемых участках высажены деревья, практически завершена уборка порубочных остатков в полосе отвода автодороги.

В местах пересечения трассой лощин и узких долин в полотне дороги уложено 28 водопропускных труб с укреплением входных и выходных оголовков камнем и габионными конструкциями. По настоянию экологов для диких зверей в одном из мест, где они часто переходят дорогу, было построено искусственное сооружение, чтобы звери могли это делать безопасно, когда машины идут сплошной вереницей.

К сожалению, на мягком грунте прохода разглядеть из любопытства какие-либо следы, кроме человеческих, мне не удалось. Видимо, зверушки еще не успели понять, что это сооружение сделано именно для них. А ведь это сооружение, тоже с габионным укреплением, можно сказать, единственное в своем роде у нас в Приморье - раньше таких не делали.

Экологи требуют, чтобы при реконструкции примерно 5-километрового участка Нарвинского перевала на этой трассе был сделан автотуннель длиной до 400 м стоимостью около 1 млрд руб. Чтобы у нас, как в Японии, и прочих цивилизованных странах, машины не "переходили" дорогу диким зверям. Впрочем, над этим проектом еще идет работа и пока неизвестно, будет ли включена реконструкция этого участка дороги в планы строителей на следующий год. Как и "выпавший" из них в этом году капремонт остающегося без асфальта отрезка дороги на 61-66 км.

Как бы то ни было, к летнему сезону отдыха 2009 г. нынешний рабочий участок в районе Безверховского перевала ЗАО "ТМК" может быть завершен полностью. Впрочем, и этот год тоже не обойдется без сдачи на трассе новых километров. Сейчас завершаются работы на участке 49-60 км в районе Занадворовского перевала. Приличный объем работ здесь был сделан еще в прошлом году - 1,8 км дороги было заасфальтировано в два слоя, и еще на 6 км был уложен асфальтобетон в один слой. Кроме того, было уложено до 10 тыс. куб. м камня для укрепления кюветов и в габионные конструкции, высажено 20 тыс. саженцев.

К концу сентября здесь уже была закончена укладка первого слоя асфальта на оставшемся с прошлого года участке, а к 10 октября ожидается завершение полной укладки и второго - верхнего слоя. Это наиболее дорогие работы.

По всему этому участку уже выставлено барьерное ограждение. По новым требованиям впервые оно делалось "двойным" и с меньшим "шагом" между стойками - один-два метра вместо прежних четырех. В конце сентября - начале октября проезжавшие этот участок могли наблюдать, как оперативно работало специализированное механизированное звено, производящее пескоструйную обработку и холодное цинкование барьерного ограждения. За смену рабочие проходили до 900 погонных метров, а всего надо было покрасить 11 км. Степень готовности этого участка очень высока, и его сдача реальна уже в конце октября.

Несколько лет в работе у ЗАО "ТМК" находится участок в районе с. Нежино (14-23 км). В 2006 г. здесь был введен первый пусковой комплекс длиной 4,2 км. Полностью его планируется завершить в течение ближайших нескольких лет. Этим летом еще на двух километрах этого участка была выполнена укладка первого слоя асфальта, правда, пока что закрытого для постоянного движения. Необходимо отметить, что слабые грунты в основании земляного полотна этого участка дороги стали серьезным испытанием для заказчика, проектировщиков и строителей. В течение зимнего периода здесь, на самом зыбком месте, "до упора" были забиты с каждой стороны два ряда свай (всего более тысячи штук) длиной более 20 м, которые должны повысить надежность основания. Кроме того, здесь же продолжается укладка нескольких слоев стабиленки - прочной искусственной ткани, которая, как считают специалисты, позволит справиться с задачей укрепления дороги, чтобы в дальнейшем земляное полотно служило долго и надежно. По установленным на отсыпанном земельном полотне дороги маячкам постоянно отслеживается ситуация с остальной частью этого трудного участка, который должен заметно спрямить существующую дорогу.

О том, что в этом году работы на дороге Раздольное - Хасан понемногу завершаются, можно судить по заметно уменьшившимся на строительных участках городкам - большая часть занятых здесь людей и механизмов переброшена на другие объекты. В том числе на строительство автомобильного моста через бухту Золотой рог. Однако основа для того, чтобы в следующем году компания смогла снова быстро развернуть здесь мощный строительный комплекс, способный выполнять объемы работ свыше 100 млн руб. в месяц, остается.

В Тихоокеанской мостостроительной компании уверены, что завершать реконструкцию дороги Раздольное - Хасан, начатую еще в прошлом веке, будет ее коллектив с надежными и проверенными в деле субподрядными организациями. Притом, что подарком объекты на этой дороге назвать трудно. Уж слишком много сложных вопросов приходится решать здесь с экологами, военными, землеустроителями и другими инстанциями. В любом случае через два-три года модернизацию всей хасанской дороги, имеющей важное краевое и международное значение, надо завершить.