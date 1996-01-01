Примгидромет станет более точным

Вычислительный комплекс SGI Altix 450, единственный на Дальнем Востоке, установлен в Примгидромете. Этот комплекс предназначен для прогнозирования погоды с заблаговременностью в 72 часа. Сейчас вычислительный комплекс проходит этап пуско-наладочных работ. Делаются пробные запуски модели с различными настройками и сроками.Вычислитель начнет работать для синоптиков уже в конце ноября.