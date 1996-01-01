ПБОЮЛ оградили от "персонифицированного" штрафа

Индивидуальные предприниматели, не имеющие наемных работников, могут не спешить со сдачей персонифицированной отчетности в ПФР. Штраф за несвоевременное исполнение данной обязанности им не грозит. Такой вывод следует из постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 23 июля 2008 года № А69-1030/08-8-Ф02-3386/08.