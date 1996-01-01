Налоговый софт сменил "адресную" начинку

Фирмам и ПБОЮЛ, применяющим при подготовке налоговой и бухгалтерской отчетности программу "Налогоплательщик ЮЛ", необходимо обратить внимание на ее последнюю версию 4.12.2 от 24 июля 2008 года. В частности, сотрудники ГНИВЦ доработали программное обеспечение для формирования документов по регистрации и постановке на учет налогоплательщиков. Получить более подробную информацию о внесенных изменениях и скачать свежую версию данного софта можно на официальной интернет-странице ГНИВЦ ФНС.