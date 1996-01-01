Налоговики распутали "клубок" ОКАТО

Для получения актуальной информации о "своей" ИФНС компаниям и индивидуальным предпринимателям стоит обратиться к последней редакции Справочника обозначений налоговых органов (СОУН). В частности, благодаря стараниям специалистов ГНИВЦ ФНС в базе данных представлены все интересующие налогоплательщиков сведения об инспекциях (в том числе адреса и номера телефонов) по состоянию на 10 сентября 2008 года.