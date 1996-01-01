"Дебиторка" не помешает вернуть НДС

Наличие у компании дебиторской и кредиторской задолженности не опровергает достоверность совершенных ею экспортных операций, а потому не может служить причиной для отказа в возмещении НДС. Такой позиции придерживается ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 26 июня 2008 г. по делу № А56-45178/2007.