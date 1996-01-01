"Дальавиа" намерена подать в суд заявление о банкротстве

ОАО "Дальавиа" до 17 октября намерено подать в Арбитражный суд Хабаровского края пакет документов для начала процедуры банкротства предприятия, сообщает "Интерфакс- Дальний Восток" со ссылкой на временного управляющего авиакомпанией, первого заместителя гендиректора ОАО "Владивосток Авиа" Игоря БАГЕЛЬФЕРА. "По закону мы должны с момента приостановления выплаты зарплаты до 17 октября подать документы на банкротство. Мы приступили к формированию документов. Моя обязанность как руководителя подготовить необходимые документы и направить их в арбитражный суд", - сказал Игорь Багельфер после заседания трудового коллектива авиакомпании. По его словам, банкротство предприятия поможет разблокировать счета, часть которых арестована за долги.