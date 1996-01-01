Административный штраф снизили не по-детски

Смягчающим обстоятельством при вынесении решения об административном штрафе может быть наличие на иждивении частного предпринимателя ребенка. Такой вывод следует из постановления ФАС Уральского округа от 21 августа 2008 г. № Ф09-5842/08-С2. Челябинский ПБОЮЛ - превысил более чем на три месяца срок, отпущенный пунктом 1 статьи 27 закона на регистрацию в качестве страхователя своих сотрудников, за что был оштрафован на 10 тыс. руб. Однако арбитры, применив положения статей 112 и 114 НК, сочли возможным "cкостить" эту сумму до 1 тыс. руб. Такое решение судьи приняли, учитывая "общую законопослушность" коммерсанта, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего сына.