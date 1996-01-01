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Административный штраф снизили не по-детски

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Смягчающим обстоятельством при вынесении решения об административном штрафе может быть наличие на иждивении частного предпринимателя ребенка. Такой вывод следует из постановления ФАС Уральского округа от 21 августа 2008 г. № Ф09-5842/08-С2. Челябинский ПБОЮЛ - превысил более чем на три месяца срок, отпущенный пунктом 1 статьи 27 закона на регистрацию в качестве страхователя своих сотрудников, за что был оштрафован на 10 тыс. руб. Однако арбитры, применив положения статей 112 и 114 НК, сочли возможным "cкостить" эту сумму до 1 тыс. руб. Такое решение судьи приняли, учитывая "общую законопослушность" коммерсанта, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего сына.

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