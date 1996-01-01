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Айтишники и банковские клерки ищут работу, хотя их еще не уволили

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Возрастающую осеннюю активность кадрового рынка, которая проявляется в значительном увеличении количества резюме, отмечает руководитель исследовательского центра Superjob Наталья ГОЛОВАНОВА.

В Superjob констатируют, что если в прошлом году количество резюме в сентябре по сравнению с августом по сектору "Банки и финансовые услуги" выросло на 17%, то в этом году - уже на 63%. Также сильный рост наблюдается в секторе информационных технологий - 22% и 70%, в секторе маркетинга, рекламы и финансов - 25% и 72%.

"Частично это объясняется сезонным фактором, - пояснила РИА Новости Наталья Голованова. - С другой стороны, та напряженность в финансовом секторе страны, которая к тому же подогревается в СМИ, заставляет вести себя более осторожно, люди пытаются промониторить рынок труда, держать, как говорится, руку на пульсе".

Угроза финансового кризиса заставляет людей, даже еще работающих в обсуждаемом секторе, озаботиться поиском новой работы, отметила руководитель исследовательского центра Superjob. "Мы проводили свои социологические исследования. Люди обеспокоены. Те, кто еще год-полтора назад говорили, что смело пойдут менять работу на более высокооплачиваемую, теперь держатся своего места, так что текучка стала меньше, - рассказывает Наталья Голованова. - Сейчас такой момент, что все смотрят, выжидают, что будет дальше". Однако, по информации Натальи Головановой количество безработных не увеличивается. Этот фактор постоянно проверяется, и, по ее данным, безработица составляет 3% в пределах погрешности.

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