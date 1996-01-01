Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Цена патента во Владивостоке и провинции разнится в разы
В Приморье приняты поправки в закон "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей". После того, как в 2005 г. был принят сам закон, предприниматели, занимающиеся частной практикой, оказывающие различные услуги, получили возможность легализовать эту деятельность.
При этом порядок приобретения патента с самого начала предполагал довольно гибкие условия. Его можно приобретать частями, поквартально, что особенно удобно для тех, кто работает по сезону и вовсе не нуждается в патенте на весь год. Кроме того, в районах или в небольших городах края он стоит гораздо дешевле, чем, например, в приморской столице. Если во Владивостоке за него нужно заплатить от 90 до 120 тыс. в год, в зависимости от вида деятельности, то в населенных пунктах, где проживает меньше 50 тыс. человек, он обойдется покупателю от 9 до 12 тыс. руб. соответственно.
Принятые поправки вступят в действие с нового года. Перечень видов деятельности по патенту в соответствии с новой редакцией закона становится шире. Еще когда принимали закон о налоге на вмененный доход, то муниципалитеты, оценивая ситуацию на своей территории, выявили многие виды деятельности, которые могли бы регулироваться таким образом. Теперь этот опыт учли, и патентная "упрощенка" пополнилась одиннадцатью новыми видами предпринимательской деятельности. В целом, закон предусматривает уже 73 вида.
Удобен патент еще и тем, что любой, кто работает индивидуально, имеет возможность отчислять средства в Пенсионный фонд. Тем более закон предусматривает снижение стоимости патента на сумму внесенных средств. Таким образом, можно снизить сумму на две трети от первоначальной стоимости.
В общем, законодатели позаботились об индивидуальных предпринимателях, о тех, у кого бизнес семейный и не выходит за рамки частных услуг. Но вот они-то этот закон, похоже, пока не оценили. В прошлом году в крае патентом воспользовались всего 12 человек. Да и муниципалитеты не проявляют особой заинтересованности в привлечении предпринимателей к легальной работе. Деньги от продажи патента на 90% уходят в краевой бюджет, в местном бюджете остается всего 10%.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
- Якутск собирает идеи
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Возраст выхода женщин на пенсию могут снизить до 60 лет
- "Луч" вернул историческое название
- Раджин поворачивается передом к Приморью
- Американские аналитики прогнозируют рост цены на нефть до $150 за баррель