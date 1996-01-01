Цена патента во Владивостоке и провинции разнится в разы

В Приморье приняты поправки в закон "Об упрощенной системе налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей". После того, как в 2005 г. был принят сам закон, предприниматели, занимающиеся частной практикой, оказывающие различные услуги, получили возможность легализовать эту деятельность.

При этом порядок приобретения патента с самого начала предполагал довольно гибкие условия. Его можно приобретать частями, поквартально, что особенно удобно для тех, кто работает по сезону и вовсе не нуждается в патенте на весь год. Кроме того, в районах или в небольших городах края он стоит гораздо дешевле, чем, например, в приморской столице. Если во Владивостоке за него нужно заплатить от 90 до 120 тыс. в год, в зависимости от вида деятельности, то в населенных пунктах, где проживает меньше 50 тыс. человек, он обойдется покупателю от 9 до 12 тыс. руб. соответственно.

Принятые поправки вступят в действие с нового года. Перечень видов деятельности по патенту в соответствии с новой редакцией закона становится шире. Еще когда принимали закон о налоге на вмененный доход, то муниципалитеты, оценивая ситуацию на своей территории, выявили многие виды деятельности, которые могли бы регулироваться таким образом. Теперь этот опыт учли, и патентная "упрощенка" пополнилась одиннадцатью новыми видами предпринимательской деятельности. В целом, закон предусматривает уже 73 вида.

Удобен патент еще и тем, что любой, кто работает индивидуально, имеет возможность отчислять средства в Пенсионный фонд. Тем более закон предусматривает снижение стоимости патента на сумму внесенных средств. Таким образом, можно снизить сумму на две трети от первоначальной стоимости.

В общем, законодатели позаботились об индивидуальных предпринимателях, о тех, у кого бизнес семейный и не выходит за рамки частных услуг. Но вот они-то этот закон, похоже, пока не оценили. В прошлом году в крае патентом воспользовались всего 12 человек. Да и муниципалитеты не проявляют особой заинтересованности в привлечении предпринимателей к легальной работе. Деньги от продажи патента на 90% уходят в краевой бюджет, в местном бюджете остается всего 10%.