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Порядок налогообложения выходных пособий изменился
Ситуацию, когда руководителя или топ-менеджера компании при увольнении премируют, за рубежом принято называть "золотым парашютом". Рассчитывать на такой бонус боссы могут в случае вынужденного расторжения контракта. Естественно, данная компенсация должна быть предусмотрена в трудовом договоре. Размеры отступных порой доходят до баснословных сумм (по некоторым данным, они могут достигать даже трех годовых окладов).
Многие считают, что подобный пункт в договоре может помешать недружественному поглощению компании, ну или хотя бы поможет избежать резкой смены курса ее развития. Во всяком случае, перед тем как принять решение об увольнении прежнего руководства, новому собственнику придется взвесить, готов ли он расстаться с кругленькой суммой в виде выходного пособия для бывших "топов".
Несколько меньше стоят менеджеры среднего звена, не говоря уже об обычных сотрудниках. Но и "парашюты" у них, извините, "серебряные" да "оловянные" соответственно. Размер компенсации при таких обстоятельствах определяется исходя из их должности, опыта и других факторов. В данном случае, очевидно, можно говорить о некой финансовой стабильности, которую гарантирует компания своему персоналу: сотрудник уверен, что в случае увольнения он как минимум не останется у разбитого корыта.
В нашей стране тоже есть аналог зарубежных "парашютов". Выходным пособиям посвящена статья 178 Трудового кодекса РФ. В данной норме предусмотрены случаи, когда и в каком размере компания обязана компенсировать работнику неудобства, связанные с его увольнением. Речь идет о расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, по сокращению штата, при признании сотрудника полностью неспособным к трудовой деятельности и т. д. При этом данная норма дает волю особо щедрым работодателям. Ведь в ней, помимо всего прочего, сказано, что трудовым или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться их повышенные размеры.
Права и обязанности, которые возникают у работодателей по трудовому законодательству, совершенно понятны. Наиболее интересно теперь разобраться с налогообложением таких выплат. Для начала остановимся на налоге на прибыль. В статье 255 Налогового кодекса поименованы затраты, которые компания вправе учитывать в качестве расходов на оплату труда. О выходном пособии там прямо не сказано, но в пункте 25 данной нормы есть оговорка, что уменьшать "прибыльную" базу могут и другие выплаты в пользу работника. Для этого они должны быть предусмотрены трудовыми или коллективными договорами. Получается, что если в договоре с работником начисление выходного пособия оговорено, то данные затраты подпадают под действие рассмотренной статьи. Однако не все так просто. В письме от 21 февраля 2007 г. № 03-03-06/2/38 Минфин высказал иную точку зрения. Финансисты подчеркнули, что компенсации при увольнении сотрудника по соглашению сторон не предусмотрены главой 27 Трудового кодекса, следовательно, к расходам на оплату труда их отнести нельзя. Вывод несколько странный, но на лечение "слепоты" у представителей Минфина ушло более года. Итак, в письме от 13 мая 2008 г. № 03-03-06/1/305 специалисты ведомства все-таки дали добро на учет сверхнормативного выходного пособия в налоговых расходах. Смене взглядов министерства можно было бы только радоваться, но...
В Департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина сообщили, что теперь данные выплаты автоматически попадают в базу по ЕСН. Аргументировали свою позицию чиновники тем, что поскольку раньше сверхнормативные выходные пособия не уменьшали налогооблагаемую прибыль, то и начислять ЕСН на них не нужно было. Это следует из пункта 3 статьи 236 Налогового кодекса. Отныне же эта норма попросту не действует, так что будьте добреньки - уплачивайте соцналог по полной программе, руководствуясь пунктом 1 статьи 236 Кодекса.
Вместе с тем специалисты Минфина упустили из виду еще одну норму Налогового кодекса, которая позволяет освободить от ЕСН "парашюты". Речь идет о подпункте 2 пункта 1 статьи 238 Кодекса. В нем сказано, что не подлежат налогообложению ЕСН все виды установленных действующим законодательством выплат, связанных с увольнением работников, включая компенсации за неиспользованный отпуск. Поскольку в Трудовом кодексе прямо предусмотрено, что компания вправе прописать в трудовых и коллективных договорах особые случаи выплаты выходных пособий и их размер, то вполне можно говорить о том, что сверхнормативные "парашюты" все-таки не выходят за рамки трудового законодательства. Кстати говоря, аналогично обстоят дела и с НДФЛ (п. 3 ст. 217 НК). В свою очередь Игорь Невский, ведущий специалист консультационного отдела Департамента аудита Аудиторско-консалтинговой группы "СВ-Аудит" предупреждает, что, если не облагать самостоятельно установленные и закрепленные в трудовых договорах "парашюты" ЕСН и НДФЛ, то нужно быть готовым отстаивать свою позицию в суде. Дело в том, отмечает Невский, что Трудовой кодекс не запрещает компаниям проявить подобный порыв щедрости, но и не обязывает их так поступать, поэтому правомерность применения п. 3 ст. 217 и подп. 2 п. 1 ст. 238 НК в этом случае может быть поставлена под сомнение.
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