Налоговики определили новых жертв выездных проверок

К одиннадцати существующим критериям, по которым компании и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно оценить свои шансы подпасть под выездную налоговую проверку, вскоре добавится еще один.

Как сообщает пресс-служба ФНС, в спецперечень включат такой параметр, как "Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском". Признаки, которые вызовут повышенный интерес контролеров, представители налоговой службы пока не раскрывают. Они лишь отметили, что при разработке вышеназванного критерия учтены итоги прежних проверок, наработки, полученные в ходе досудебного урегулирования споров, и сложившаяся арбитражная практика, в том числе признаки возникновения необоснованной налоговой выгоды, перечисленные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда от 12 октября 2006 г. № 53.

После утверждения новый критерий и рекомендации по его применению налоговики разместят на официальном сайте ФНС.