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Бизнес предлагает урезать выходное пособие
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 10 октября официально представил Минздраву предложение в связи с кризисом аннулировать в Трудовом кодексе обязательство работодателя выплачивать увольняемому по сокращению штатов и не нашедшему новой работы сотруднику зарплату в течение двух месяцев, ограничившись увольнительным пособием - около одной месячной зарплаты. При увольнении 1% экономически активного населения работодатели сэкономят на этом около 25-30 млрд руб. Профсоюзы и Госдума заранее против, сообщает "Коммерсантъ".
Согласно трудовому законодательству, сейчас работодатель при увольнении сотрудника обязан помимо фиксированного увольнительного пособия, составляющего около одной зарплаты, в течение двух месяцев выплачивать ему среднюю зарплату (с учетом премий и отпускных), если тот не нашел новое рабочее место через государственную службу занятости. Для северных регионов и приравненных к ним (это, отмечают в РСПП, две трети территории России) период составляет четыре месяца. "Закон заставляет предприятие, попавшее в сложную экономическую ситуацию, принять решение о закрытии предприятия полностью, поскольку уволить людей невозможно. Наше предложение - ограничить обязательство работодателя перед работником выходным пособием, а также рассмотреть вопрос, чтобы иные соцгарантии, связанные с последующим возмещением утраченного заработка, переложить на плечи государства", - заявил Федор Прокопов. По его словам, такое изменение в законодательстве крайне необходимо для российских предприятий, 38% которых, по статистике, которую привели в РСПП, уже находятся за гранью рентабельности.
С предложениями РСПП заранее не согласны профсоюзы. "Вряд ли предложения РСПП о снятии обязательств перед работодателями найдут понимание у комиссии",- говорит председатель Горно-металлургического профсоюза России Михаил ТАРАСЕНКО. Он уверен, что увольнения, переобучение людей вряд ли даже при самом негативном развитии событий примут катастрофические размеры. Однако в РСПП отмечают: рынок труда уже переходит от рынка кандидата к рынку работодателя, который диктует свои условия. По словам Федора Прокопова, в ближайшее время произойдет встряска: компании сделают то, на что раньше не решались,- отимизацию численности персонала, освобождение от малоэффективных кадров, поиск новых сотрудников. По мнению РСПП, сокращение обязательств перед нынешними сотрудниками позволит провести эти операции более эффективно.
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