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За взысканием долга обратились... через 9 лет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Спустя девять лет после нарушения ОАО "Далькомхолод" своих обязательств перед ОАО "Росмясомолторг" департамент финансов Приморского края попытался принудительно взыскать с нарушителя трехмиллионную задолженность. Попытка закончилась неудачей, поскольку арбитражный суд отклонил иск в связи с истечением срока исковой давности (3 года).

Почему департамент опоздал с претензиями к должнику, можно только гадать. Этот вопрос суд не исследовал, да и не должен был. Интереснее другое: как вообще государственный орган оказался в роли пострадавшей стороны?

Чтобы это понять, надо заглянуть в соглашение и договор поручительства, которые в далеком 1999 г. заключили между собой администрация Приморского края и Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ. Сделано это было во исполнение постановления Правительства РФ от 05.02.1999 № 130 "О поставках и порядке реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, поступающих в первом полугодии 1999 г в соответствии с соглашениями с правительством США и Европейским союзом".

Времена были трудные, последефолтные, и страна остро нуждалась в продуктах питания. На выручку пришли страны Запада. Соединенные Штаты, к примеру, безвозмездно выделили России одной только пшеницы сотни тысяч тонн. А еще в пакет помощи входила мясопродукция в виде товарного кредита, включая куриные окорочка - легендарные "ножки Буша". Все это предназначалось для поддержки больниц, домов престарелых, детских учреждений и представителей малоимущих слоев населения. Так, Приморье получило из-за границы продовольствия на сумму свыше полумиллиарда рублей.

По условиям подписанных между администрацией края и Минсельхозпродом документов субъект Федерации выступил гарантом надлежащего исполнения уполномоченными организациями расчетов за поставляемую продукцию. Это означало, что в случае нарушения этими организациями своих договорных обязательств отвечать по ним придется за счет средств краевого бюджета.

Одной из уполномоченных организаций по проведению работ по приемке, переработке, хранению и реализации поступающих из-за рубежа продовольственных товаров (мясо, сухое молоко) как раз и было определено ОАО "Далькомхолод". В этом новом качестве предприятие заключило контракт с государственным агентом - ОАО "Росмясомолторг", обязавшись принять и оплатить поставляемый товар. Но если первая часть сделки была успешно исполнена (продукты приняты), то с окончательным расчетом вышла неувязка. В итоге задолженность покупателя поставщику составила 3 млн руб.

Гасить долг, согласно договору поручительства, пришлось из средств бюджета. Соответственно у краевой администрации возникло право требовать с виновника возмещения понесенных расходов. Что она и сделала - через 9 лет, пропустив все предусмотренные законом сроки для обращения в суд.

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, будь даже те правомерны. Департамент может оспорить этот вывод в апелляции, поскольку вынесенное Арбитражным судом Приморского края решение пока не вступило в законную силу.

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