Во Владивостоке принята программа приватизации муниципального имущества на 2008 г.

Основная цель программы приватизации с точки зрения законодательной и исполнительной властей города - снижение издержек городского бюджета на содержание объектов и пополнение бюджета на счет продажи.

Для предпринимательского сообщества приватизация означает необходимость освобождать насиженные места - искать новые помещения для аренды или пытаться выкупить выставленное на торги имущество. Из программы приватизации на 2008 г. исключены 51 объект предварительного списка.

"Причинами исключений могли быть: необходимость использования помещения для нужд местного самоуправления, наличие признаков общедолевой собственности жильцов многоквартирного дома, включение объекта в фонд имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, - прокомментировала программу приватизации председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы г. Владивостока Марина ЛОМАКИНА. - Кроме того, причиной исключения могут быть личные предложения депутатов Думы г.Владивостока по округам или замечания прокуратуры города. Так, помещение по ул. Зои Космодемьянской, 9 площадью 235 кв. метров было исключено из программы приватизации, оно будет использоваться под детскую поликлинику. Депутатские предложения по округам об исключении из программы приватизации, как правило, касались объектов с признаками общедолевой собственности. 34 исключенных объекта имеют замечания прокуратуры города".

Теперь предпринимательская общественность города ждет очередного заседания Думы г.Владивостока - ожидается, что 24 октября станут известны условия приватизации. То есть кто и на каких условиях может участвовать в приобретении выставленного на торги имущества. Поскольку окончательного положения о "Фонде имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" не существует, в настоящее время из всего списка приватизируемого имущества на 2008 год только 3 объекта исключены из программы для включения в Фонд. Кроме того, нет и условий преимущественного права выкупа помещений.