Серебро досталось канадцам

Канадская High River Gold, добывающая золото в России, приобретет 50% в месторождении серебра "Прогноз", расположенном в Якутии.

В рамках соглашения по приобретению High River Gold выпустит 34,1 млн обыкновенных акций, а также возьмет на себя долговые обязательства в размере $16 млн, затраченных ранее на геологоразведочные работы. Завершить сделку планируется до 30 сентября 2008 года. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Канады и России. В настоящее время High River Gold владеет 50-процентной долей в месторождении "Прогноз" через подконтрольное ей Бурятзолото, передает ИА SakhaNews.

Месторождение "Прогноз" является одним из немногих крупных неразработанных месторождений серебра в мире. Оно находится в 450 км к северу от Якутска.