От пола начальника зависит здоровье подчиненных

Оказывается, состояние здоровья сотрудников во многом зависит и от того, кто ими руководит, - мужчина или женщина.

Канадские исследователи проверяли уровень психологического давления, физическое состояние работников, объем их обязанностей и полномочий, качество взаимоотношений с коллегами и удовлетворение от работы. Оказалось, что женщины чувствуют себя лучше и более довольны работой, если ими руководит начальник-мужчина. А под руководством женщины или двух начальников разных полов сотрудницы испытывают стресс. А для мужчин, наоборот, лучше, если им приказы отдают два начальника разных полов. Наличие всего одного руководителя - вне зависимости от пола - действует на мужчин очень угнетающе.