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МТС и Apple презентовали смартфоны "третьего поколения" во Владивостоке
PR-акция, призванная обратить внимание на новые продукты от компаний "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) и Аpple, прошла во Владивостоке в минувшую пятницу.
Ровно в полночь в центральном городском офисе началась продажа всем желающим смартфонов Apple модели iPhone 3G по цене 23-27 000 рублей за штуку. Каждый аппарат был снабжен SIM-картой МТС, работающей в стандарте связи нового поколения - 3G (UMTS), пришедшей на смену прежнему стандарту 2G (GSM). Таким образом, компания Apple начала продвижение по востоку России своего пресловутого iPhone 3G. А ее партнер - крупнейший российский оператор сотовой связи МТС запускает на Дальнем Востоке сети 3-го поколения мобильной связи. Пока в тестовом режиме, который продлится ориентировочно до 1 декабря на территории Владивостока.
Тестовый режим - бесплатный: любой из жителей города мог с 18 сентября по 3 октября получить в офисах МТС специальную SIM-карту 3G (всего 3,5 тыс. штук) и автоматически стать абонентом компании с правом бесплатного доступа в течение двух с половиной месяцев к стандарту 3G. В декабре этого года МТС планирует перевести использование стандарта 3G на коммерческую основу и охватить им Владивосток, Уссурийск и Находку. Услуги 3G ("Видеозвонок" и "3G Интернет") будут включены по умолчанию во все тарифные планы компании, менять старые SIM-карты на новые при этом не потребуется. По информации представителей компании, услуга "Видеозвонок" будет предоставляться из расчета 4 рубля за минуту разговора, а "3G Интернет" - по стоимости ныне действующей услуги GPRS.
ДосьеТехнологии третьего поколения (3G) обеспечивают высококачественную одновременную передачу речи и изображения, доступ к Internet и обмен данными между мобильным телефоном и компьютером. Иными словами, в режиме 3G абонентам доступны речевые вызовы, видеотелефония, IP-телефония, видео- и аудиорассылка, телевещание, видео- и фотосъемка, Web-серфинг, приложения мобильного офиса и электронной коммерции. Внешний отличительный признак телефонов c поддержкой 3G - расположенная со стороны лицевой панели видеокамера (чтобы при включении функции видеозвонка ваш собеседник мог вас видеть).
Apple iPhone 3G - многофункциональный смартфон, снабженный большим сенсорным экраном, MP3 и MPEG-4 плеером, фотокамерой с разрешением 2мп. Apple iPhone работает на базе операционной системы Mac OS X. Среди его коммуникационных возможностей: беспроводная 3G технология, система карт со встроенным GPS-навигатором, поддержка Microsoft Exchange, онлайн-магазин App Store, BlueTooth, Wi-Fi, WAP и GPRS. Аппарат обеспечивает быстроскоростной выход в Интернет с поддержкой расширенного HTML формата электронной почты и возможностью просматривать веб-страницы.
В беседе с корреспондентом "ЗР" коммерческий директор регионального подразделения МТС - "Макрорегион Дальний Восток" Игорь ЕГОРОВ обратил внимание на то, что "до конца года МТС планирует смонтировать базовые станции 3G не только в Приморье, но и на всей территории Дальнего Востока". По его словам, расположение базовых станций 3G выполнено с таким расчетом, чтобы охватить в первую очередь места массового скопления людей: большие города, аэропорты, оживленные магистрали и т.п.
Ввод в действие на территории региона сети 3G не упраздняет стандарт 2G. Любой абонент МТС, который когда-то подписал договор на обслуживание в рамках стандарта GSM, автоматически получит доступ к 3G, как только окажется в зоне действия базовых станций третьего поколения. Он узнает об этом по значку "ЗG", который высветится на экране его телефона.
ДосьеВнедрение 3G-cтандарта открывает большие перспективы для мобильного интернета с точки зрения увеличения скорости передачи данных и улучшения качества мультимедийной картинки. В сети 3-го поколения скорость передачи данных может достигать 3,6 Мбит в секунду. Это означает, что абоненты, вооруженные смартфонами (или модемами 3G, подключенными к ноутбуку), могут получить доступ в Интернет по всем параметрам, не уступающий, а иногда даже превосходящий тот, что предоставляют операторы фиксированной связи владельцам персональных компьютеров.
По различным оценкам, затраты компании МТС на развёртывание 3G-сетей в 2007-2008 гг. в масштабах всей страны составили около $4 млрд. Между тем многие эксперты утверждают, что эти вложения не совсем оправданы, так как совсем скоро придется в погоне за остальным цивилизованным миром переходить на еще более прогрессивный стандарт - WiMAX, основанный на передаче данных с помощью интернет-протокола VoIP. Что ж, остается надеяться, что Приморье и здесь станет первым среди дальневосточных регионов.
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