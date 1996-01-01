Вымпелком придет в Приморье с 3G

По словам А.Дмитриева, до конца года кроме Владивостока сеть 3G (технология позволяет абонентам комфортно обмениваться "тяжелым" контентом и просматривать фильмы в хорошем разрешении, скорость достигает 1,5 Мб/с) будет развернута в Уссурийске, Находке и аэропорту Владивосток, в 2009 г. сеть закроет 32 населенных пункта Приморского края и будет доступна 80% населения края.

По словам технического директора Дальневосточного региона ОАО "Вымпелком" Игоря СМЕТАНКИНА, сегодня покрытие сети 3G во Владивостоке аналогично покрытию города сети 2G действующих операторов - МТС, "Мегафон", "Новая телефонная компания" и "АКОС". До конца года сеть 3G будет введена в других городах Дальнего Востока - в Биробиджане, Анадыре, Якутске, Бурятии, Чите и Магадане.

Конкуренты "Вымпелкома" по "большой тройке" - МТС и "Мегафон" также запустили сеть 3G во Владивостоке в тестовом режиме. Эксперты считают, что "Вымпелком" имеет преимущество перед конкурентами, так как для него 3G является основным направлением (все попытки "Вымпелкома" получить GSM-частоты в Приморье и ряде других регионов Дальнего Востока пока безуспешны), а конкуренты поддерживают третье поколение прежде всего из-за требований лицензии. "Наш продукт ориентирован не столько на пользователей мобильных телефонов, сколько на домашних пользователей, которые смогут выходить в Интернет при помощи USB-модема GSM/UMTS через сеть "Билайн". Причем модем работает также и в сетях 2G, поэтому владельцы USB-модемов могут пользоваться им в поездках, в том числе в роуминге", - отмечает директор департамента по развитию нового бизнеса ОАО "ВымпелКом" Диана САМОШКИНА.