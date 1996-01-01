"ПромстройНИИпроект" отметил 70-летие

На минувшей неделе сообщество строителей и проектировщиков Дальнего Востока, собравшееся на третью международную конференцию "Стихия. Строительство. Безопасность" в институте "ДальНИИС", отметило 70-летие одного из старейших проектных институтов региона - Дальневосточного ПромСтройНИИпроекта".

Начиная с 1938 г., институт занимался проектированием всех промышленных зон в Приморье, на Сахалине и Камчатке, а попутно и жилыми комплексами и их инфраструктурой.

Большой вклад институт внес в развитие Владивостока. Достаточно назвать некоторые из заметных объектов, которые строились по проектам института. В прошлом это - 1000-коечная больница, завод "Аврора", котельная "Северная", комплекс издательства "Дальпресс" и др. Сравнительно недавно - холодильник ЗАО "ДВ Хладокомбинат", колбасная фабрика "Ратимир" и завод безалкогольных напитков "Coca Cola", склад хлора с хлораторной на очистных сооружениях Пионерского гидроузла, торговый комплекс на площади Луговой, жилой комплекс "Орлиное гнездо"по Некрасовскому переулку, 11, дом "Мико и партнеры" на ул. Авроровской, жилой дом по ул. Кирова, строится группа домов в районе Некрасовского рынка. Завершается реконструкция здания Арбитражного суда Приморского края, будут строиться жилые комплексы на ул. Союзной-Томской и Карбышева и т. д. Выполнялись и зарубежные заказы на проектирование. Это реконструкция ткацкой фабрики в г. Парденон в Италии и Центра исполнительского искусства в Сеуле.

Директор института Александр КАРЕПОВ, рассказывая о прошлом и сегодняшнем дне института, отметил, что коллектив ДВ "ПромСтройНИИпроект", пожалуй, единственный на Дальнем Востоке способен ныне заниматься проектированием крупных промышленных объектов и комплексов.

В рабочем портфеле института такой серьезный заказ, как проектирование базы стройиндустрии для строительства объектов нового Владивостока и саммита АТЭС-2012 г. В ближайшей перспективе - крупные комплексные стоянки для маломерного флота, новая объездная дорога Горностай - Седанка, жилые и коммерческие объекты.

В ходе состоявшегося фуршета коллеги тепло поздравили руководство института-юбиляра, вручили ценные подарки и пожелали коллективу новых успехов и процветания.