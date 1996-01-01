ФССН продолжает чистить ряды

Федеральная служба страхового надзора (ФССН) приостановила лицензии четырех страховщиков, отозвала двух.

Согласно приказам службы, имеющимся в распоряжении "Интерфакса-АФИ", приостановлены лицензии у следующих компаний: ЗАО "Страховая компания "Меркурий" (Москва); ООО "Страховая медицинская компания "Ангарскмедстрах" (Ангарск, Иркутская область); ЗАО "Страховая компания "СК Возрождение" (Астрахань); ООО "Страховая компания "ТНП-Гарант" (Видное, Московская область). В связи с неустранением нарушений страхового законодательства отозваны лицензии у ООО "Финансово-торговая страховая компания" (Владивосток) и ООО "Страховая компания "Агрис-М" (Москва).