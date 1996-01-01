Лизингополучателя освободили от уплаты транспортного налога

Организация, владеющая автомобилем по договору лизинга, является плательщиком транспортного налога только в том случае, если именно на нее зарегистрировано данное средство передвижения. К такому выводу пришел Минфин в письме от 30 июня 2008 г. № 03-05-05-04/14. Финансисты напомнили, что в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального закона № 164 "О финансовой аренде (лизинге)" по соглашению сторон лизингодатель вправе поручить лизингополучателю регистрацию авто на имя лизингодателя. При этом в регистрационных документах обязательно указываются сведения о собственнике и владельце (пользователе) имущества.