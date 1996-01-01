Рекламщики превращают в логотипы клиентов облака

Американские изобретатели научились создавать маленькие "облачка" произвольной формы. Франциско ГУЭРРА и Брайан ГЛОВЕР, специалисты по спецэффектам, создали "Летающие логотипы" (Flogos).

Так же, к слову, называются аппараты для их производства и новая фирма, являющаяся отделением компании SnowMasters, которая специализируется на выпуске разнообразных снеговых машин, генераторов тумана и дыма, аппаратов, выдающих стаи мыльных пузырей, пену и прочее в том духе.

Как сообщают интернет-издания, устроены Flogo просто - это хорошая мыльная пена, заполненная гелием и вырезанная по заданной заказчиком форме. Трафарет для неё сначала рисуется на компьютере, вырезается и устанавливается в "раструбе" машины, взбивающей пену.

После того как пена поднимется до определённой высоты, поворачивающийся нож отрезает кусок от общей массы и готовый логотип отправляется в полёт. Одно "облачко" может прожить, в зависимости от настроек машины, от нескольких минут до часа.