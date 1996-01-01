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Ведущий приморский производитель морепродуктов "Соленый ветер" остановил производство на неопределенное время
"Соленый ветер" в 2003 г. впервые представил на рынок свою продукцию. Она сразу завоевала популярность. Например, пресервы сельди "Матье" в 24-х различных заливках стали настоящим хитом. Высоким спросом пользовались тонкие малосоленые ломтики нерки, или кижуча. Отдельное направление - продукция "шоковой заморозки". С самого начала компания сделала ставку на потребность рынка в уже разделанной, упакованной рыбопродукции и предложила филе, стейки, тушки различных видов рыбы - минтая, трески, палтуса, камбалы, кижуча, нерки, горбушы, кеты. Продукция "Соленого ветра" не только понравилась покупателям, но и завоевала уважение профессионалов. Перечисление наград составит длинный список. Компания неоднократно завоевывала звание "товар года", в 2005 г. удостоена награды "Бренд года". По оценке самой компании, ее продукция занимает около 60% местного рынка пресервов и мороженой рыбы.
Однако год назад над компанией стали сгущаться тучи. Они совпали с проблемами, возникшими у владельцев компании. В 2007 г. прокуратура предъявила обвинение Дмитрию ГЛОТОВУ по статьям "самоуправство" и "угроза убийством". 18 октября 2007 г. Дмитрий Глотов объявлен в международный розыск.
Впрочем, это не помешало ему распорядиться своими предприятиями. Недавно сменил владельца и холдинг "Системные решения", в который входит "Соленый ветер" с рыбокомбинатом "ТУРНИФ" и рыбоперерабатывающим комбинатом "Южно-Морской". Новый владелец работу предприятий остановил и, когда ее возобновит, сотрудникам еще не сообщил.
"Наша деятельность только лишь приостановлена. Возобновим работу сразу после модернизации производства. Возможно, уже через месяц. Не исключено, что под другим названием", - сообщил ДДГ "ЗР" директор департамента "Соленого ветра" Михаил КАСЬКОВ. По неофициальной информации, компания предполагает сконцентрировать производство на рыбокомбинате "ТУРНИФа".
"Компания готовится выйти на более высокий уровень. Для этого мы и остановили производство. Необходимо все тщательно продумать. Вначале планировали провести переоборудование и сделать более удобную упаковку для пресервов. Но пока еще идет обсуждение необходимых инвестиций. Дата возобновления работы еще не определена. Все еще находится на стадии обсуждения, - сообщила помощник генерального директора холдинга "Системные решения" Юлия КОЛЯДА.
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